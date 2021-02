VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T; NYSE : TU) félicite TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) d’avoir conclu le premier appel public à l’épargne le plus important dans le domaine de la technologie de l’histoire de la Bourse de Toronto. Avec une capitalisation boursière initiale de 8,5 milliards de dollars, TELUS International, pour son premier appel public à l’épargne, présente une évaluation supérieure à celle de TELUS en 2000. Il s’agit du cinquième premier appel public à l’épargne en importance de l’histoire de la Bourse de Toronto en termes de produit total.



« Le premier appel public à l’épargne de TELUS International représente un moment historique pour les membres de notre équipe partout dans le monde. Au cours des 15 dernières années, TELUS International a évolué jusqu’à devenir un chef de file mondial en matière d’excellence du service à la clientèle et de transformation numérique, et une entreprise qui a profondément à cœur le bien-être des collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons, le tout grâce à la passion, au talent et à l’innovation des membres de l’équipe, a mentionné Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Notre équipe de partout dans le monde est au cœur de l’excellence de notre service à la clientèle, comme en témoigne une décennie de résultats de notre organisme réglementaire indépendant qui rapporte que TELUS reçoit continuellement le moins de plaintes parmi les fournisseurs nationaux. TELUS International est un pilier de la stratégie de croissance dynamique de TELUS. Tandis que TELUS International entreprend le prochain chapitre de son histoire, les membres de l’équipe TELUS sont ravis de voir leurs collègues en bonne position d’atteindre leurs objectifs de croissance et de produire des résultats positifs pour les clients, les actionnaires et les collectivités. Nous sommes si fiers d’appuyer et de favoriser la passionnante évolution de TELUS International. »

TELUS International conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats.

