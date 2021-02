Pour déployer Internet haute vitesse et la téléphonie mobile en Basse-Côte-Nord, TELUS a privilégié la technologie sans fil LTE évoluée. Celle-ci est alimentée par 200 kilomètres de fibre optique ainsi que par l’un des écosystèmes micro-onde les plus vastes et évolués au monde. Non seulement le réseau LTE évolué permettra aux 5 000 résidents et entreprises d’être connectés à la haute vitesse à la maison et sur leur lieu de travail, mais il bonifie également la connectivité et sécurité lors de leurs déplacements grâce à la téléphonie sans fil. La technologie choisie était la mieux désignée pour desservir le territoire éloigné et sans route de la Basse-Côte-Nord qui s’étend sur 400 kilomètres le long du littoral.

Pour déployer Internet haute vitesse et la téléphonie mobile en Basse-Côte-Nord, TELUS a privilégié la technologie sans fil LTE évoluée. Celle-ci est alimentée par 200 kilomètres de fibre optique ainsi que par l’un des écosystèmes micro-onde les plus vastes et évolués au monde. Non seulement le réseau LTE évolué permettra aux 5 000 résidents et entreprises d’être connectés à la haute vitesse à la maison et sur leur lieu de travail, mais il bonifie également la connectivité et sécurité lors de leurs déplacements grâce à la téléphonie sans fil. La technologie choisie était la mieux désignée pour desservir le territoire éloigné et sans route de la Basse-Côte-Nord qui s’étend sur 400 kilomètres le long du littoral.

BLANC-SABLON, Québec, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS et les gouvernements du Canada et du Québec, par l’entremise de la Société du Plan Nord, célèbrent aujourd’hui la fin du déploiement du réseau 4G LTE de TELUS aux 14 municipalités et communautés autochtones isolées de la Basse-Côte-Nord, près d’un an avant l'échéance initialement ciblée. Pour la toute première fois de leur histoire, les 2 000 foyers de la région ont accès à Internet haute vitesse à la maison ainsi qu’à la téléphonie mobile avec une expérience semblable à celle des grands centres urbains. Cette nouvelle connectivité stimule la vitalité économique et contre l’isolement en connectant la région, ses entreprises, ses centres de santé et ses écoles au reste du monde. TELUS fait également un don de tablettes d’une valeur de 40 000 $ à la Fondation Docteur Camille Marcoux, afin de connecter les patients à leurs proches et professionnels de la santé.



« Nous célébrons aujourd’hui la rencontre exceptionnelle du réseau sans fil le plus rapide au monde avec l’une des régions les plus isolées au pays, un symbole clair de notre engagement de longue date à déployer nos infrastructures haute vitesse au plus grand nombre de Québécois possible, peu importe où ils vivent », souligne François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Québec, TELUS Santé et TELUS Agriculture. « Ce deuxième jalon d’importance termine l’un des déploiements les plus ambitieux que TELUS ait jamais menés. La nouvelle connectivité permet aux entreprises locales de numériser leurs activités, aux professionnels de la santé de faire levier sur les technologies virtuelles, aux jeunes de poursuivre leurs études en ligne, et aux familles d’être connectées avec leurs proches éloignés. Plus important encore, l’utilisation de la technologie sans fil 4G LTE rend également les déplacements plus sécuritaires. »

« Cette annonce en début d’année marque pour moi le commencement d’une nouvelle ère connectée basée sur l’espoir, le renouveau et la prospérité économique de notre belle région », souligne Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. « Les premières communautés de la Basse-Côte-Nord sont reliées au reste du monde depuis un an maintenant, et déjà, le plein potentiel de la connectivité se fait sentir : des vies ont été sauvées grâce au réseau mobile, de nouvelles entreprises ont vu le jour, et nous pouvons rester virtuellement connectés tous ensemble alors que nous continuons de traverser cette pandémie sans précédent. »

L’un des plus importants projets d’infrastructure numérique de TELUS au nord du 49e parallèle

Déployer la téléphonie mobile ainsi qu’Internet haute vitesse aux 14 communautés réparties sur les 400 kilomètres de long de la Basse-Côte-Nord fut possible grâce à une contribution conjointe des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de TELUS représentant plus de 23 millions de dollars. Pour réaliser ce défi de taille, l’équipe TELUS a utilisé une combinaison novatrice de technologies, assemblant la fibre optique, un vaste écosystème micro-ondes ainsi que la technologie 4G LTE, transportant l’équipement vers les sites éloignés par bateau, hélicoptère, et véhicule tout terrain. Le projet a également permis de déployer la fibre optique à 16 organisations publiques, dont à l’ensemble des dispensaires et centres de santé, et de tripler la capacité haute vitesse des 15 écoles de la Basse-Côte-Nord.

Des tablettes pour de meilleurs soins de santé en Basse-Côte-Nord

TELUS remet 20 tablettes numériques ainsi que des forfaits de données à 0 $ à la Fondation Docteur Camille-Marcoux. Ainsi, les professionnels des huit dispensaires localisés sur le territoire de la Basse-Côte-Nord pourront avoir rapidement accès aux outils et à l’information nécessaires lors de leurs déplacements à domicile pour l’offre de soins. Les usagers en fin de vie, hébergés et hospitalisés à l’hôpital de Blanc-Sablon pourront rester en contact avec leurs proches. Grâce aux contacts visuels, les infirmières des dispensaires communiqueront plus efficacement avec les médecins qui sont situés à des centaines de kilomètres.

« Les patients de la Basse-Côte-Nord doivent souvent se déplacer en avion pour consulter un médecin lorsqu’ils ont besoin d’un suivi médical qui ne peut être offert au dispensaire de leur localité. Les dons de tablettes de TELUS et le déploiement d’Internet haute vitesse permettra au CISSS Côte-Nord de développer le service de télésanté dans nos communautés, limitant les dépenses et risques inutiles liés aux déplacements », souligne Constance Monger, administrative de la Fondation Docteur Camille Marcoux et coordonnatrice de territoire pour le CISSS de la Côte-Nord. « Personne ne devrait se sentir seul ou déconnecté. TELUS vient créer une connexion humaine vitale pour les citoyens de la Basse-Côte-Nord qui ont plus que jamais besoin d'assistance pour leur santé et leur mieux-être. »

