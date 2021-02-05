佛罗里达州奥卡拉, Feb. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.（纽约证券交易所股票代码：AIM）今天宣布已经完成了其市价（ATM）工具，并结束了ATM的股票发行协议（EDA）。管理层相信，根据公司当前的财务状况，公司有足够的资金来满足其预期的运营现金需求，并在未来大约二十四个月内都为当前的临床试验提供资金。



“我们稳健的财务状况应使我们能够朝着许多重要目标迈进，因为我们朝着前面提到的许多重要拐点前进，无需续展基于EDA的ATM工具。尽管我们在基于政府、非政府组织（NGO）或行业资助发起研究者申办的临床试验方面有着出色往绩，但我们现在希望加快AIM申办的肿瘤、新冠肺炎、ME/CFS和新冠长期症状的发展计划。”AIM首席执行官Thomas K. Equels表示， “我相信，迄今为止我们在肿瘤学、ME/CFS、新冠肺炎和新冠长期症状方面的清晰进展已经预示了2021年将要发生的事情。我们在AIM的团队将努力实现实质性的进步，以实现我们明确的目标。”

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发治疗多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎）的方法。

警示声明

本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）所定义的“前瞻性声明”。诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似表达（以及提及未来事件或情况的其他词语或表达）旨在标示前瞻性声明。这些前瞻性声明中有许多涉及多项风险和不确定性。其中，公司主张对上述声明给予PSLRA中包含的前瞻性声明安全港保护。公司预计的财务和运营需求基于各种假设，包括但不限于当前研究的积极结果，且此类结果无需对此类研究或其他研究进行额外的意外更改。如果发生其中部分或多个意外事件，公司很可能需要额外的资金。鉴于新冠肺炎紧急医疗情况，临床试验招募和报告可能会出现延误。我们不承诺对该等前瞻性陈述进行更新以反映本协议日期之后发生的事件或情况。

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