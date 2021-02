February 05, 2021 16:28 ET

QUÉBEC, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après plusieurs échanges avec le ministère des Transports (MTQ), l’aide supplémentaire de 10 millions annoncée par le gouvernement plus tôt cette semaine contribuera au maintien des services de transport interurbain existants, dont ceux reliant certaines régions du Québec. La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et ses membres transporteurs saluent le travail du MTQ, car les précisions qui ont été fournies par le ministère permettront de continuer à desservir la population en cette période pandémique.



Cette crise rappelle que la situation des transporteurs interurbains demeure précaire, car ils doivent supporter des lignes à faible achalandage. Les discussions devront se poursuivre quant au financement des lignes interurbaines non rentables, car cette problématique demeura au lendemain de la pandémie.

Rappelons que le nouveau Programme d’aide d’urgence au transport interurbain par autobus n’est valide que jusqu’au 31 mars 2021 et que le MTQ envisage de prolonger l’aide financière après cette date. La volonté des transporteurs est de maintenir ce service public sur tout le réseau interurbain québécois. Toutes ces entreprises sont ouvertes à échanger avec le ministère des Transports et le gouvernement sur des pistes de solutions qui assureront la pérennité du réseau, et ce, au bénéfice des usagers de toutes les régions.

La Fédération des transporteurs par autobus regroupe plus de 630 entreprises privées œuvrant dans tous les secteurs du transport de personnes tel que le transport scolaire, interurbain, urbain, nolisé-touristique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement.

