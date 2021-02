(Oslo, 06.02.21) Myanmars transport og kommunikasjonsdepartement (MoTC) har beordret alle mobiloperatører til å midlertidig stenge ned landets datanettverk. Tale og SMS tjenester er fortsatt tilgjengelige.



Ordren siterer lovhjemmel i Myanmars telekommunikasjonslov og MoTC refererer til spredning av falske nyheter, nasjonens stabilitet og offentlighetens interesse som grunn for pålegget. Som et lokalt selskap er Telenor Myanmar forpliktet til å følge lokal lov, og må nå håndtere denne høyst uregelmessige og vanskelige situasjonen. Telenor har ansatte på bakken og vår høyeste prioritet er å sørge for deres sikkerhet.

Telenor Group er dypt bekymret over den siste utviklingen. Vi har understreket til myndighetene at tilgang til mobiltjenester alltid bør opprettholdes, særlig i perioder med konflikt, for å sikre folks fundamentale rettigheter til ytringsfrihet og tilgang til informasjon. Vi er svært lei oss for den påvirkningen nedstengningen har på folket i Myanmar.