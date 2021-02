Selskabsmeddelelse nr. 60

Vejle, den 6. februar 2021



Ny bestyrelse konstitueret i Waturu Holding A/S.



Efter den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt d.d. blev bestyrelsen i Waturu Holding A/S konstitueret som følgende:



Lasse Ranlev, formand for bestyrelsen

Andreas Bruus, menigt medlem

Toke Reedtz, menigt medlem



Den nye bestyrelse besluttede, at der på den kommende ordinære generalforsamling i Waturu Holding A/S, som afholdes den 23. april 2021, skal opstilles to nye bestyrelsesmedlemmer. Toke Reedtz fratræder bestyrelsen ved samme lejlighed.



Formand Lasse Ranlev udtaler ”Jeg er glad for at bestyrelsen i Waturu, har vist mig den tillid at jeg nu påtager mig formandsposten i selskabet. Jeg ser frem til at bidrage med mine erfaringer indenfor effektivisering af produktion og jeg kender til teknologien og dens muligheder”.



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 55.





Nasdaq First North Growth Market

