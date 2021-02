墨尔本,澳大利亚, Feb. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 位于墨尔本的南半球第一高的豪华高层公寓“Australia 108”的开发商——World Class Global (新加坡上市公司) ,于2月2日首度展示楼内南半球最高的无边际空中泳池。坐落在墨尔本 “Australia 108”公寓第70层的泳池与楼外标志性的金色“Starburst”特色设计相辅相成。



“Australia 108”是一栋楼高319米的豪华高层公寓,在第70层的星空会所 (Star Club)里特设了两个无边际空中游泳池。该泳池距离地面高212米,室内悬空4米,为住户提供前所未有、独一无二的游泳体验。

这不仅是目前在澳洲一众住宅公寓楼中最高的悬空泳池,同时,也是全球第二高的空中泳池,其悬空高度仅次于香港丽思卡尔顿酒店 (Ritz-Carlton) 第118层的泳池。

而这两个位于“Australia 108” 的无边际空中泳池,全长18米,最宽处为5.3米。通过泳池北面的落地窗可欣赏到墨尔本全景天际线,从南面则能鸟瞰闻名的菲利普湾港、阿尔伯特公园湖和丹德农山脉等自然景致。

本活动的举办目的是为坐落于“Australia 108”豪华高层公寓第70层的星空会所(Star Club)内的无边际空中泳池首次亮相。星空会所(Star Club)为居民们提供了2层共2,800平方米宽敞的休闲活动区域,而这里也正是 “Australia 108” 公寓标志性 “Starburst” 设计的所在楼层。

除无边际空中泳池之外,“Australia 108” 豪华高层住宅公寓还为居民们提供了许多如宽敞休息室,多功能会议厅,精致优雅的餐厅,私人影院,两个顶级的健身房以及空中花园等标志性休闲设施,旨在为住户提供前所未有的高空休憩和远程办公体验。

开发商“World Class Global”的首席执行官David Ng先生表示,他很高兴能向住户开放星空会所(Star Club),因为这将会为“Australia 108”豪华高层住宅公寓住户们的生活品质提升到全新高度。

“Australia 108 的星空会所(Star Club)终于今天拉开帷幕,我们深表激动。这是本项目的巨大里程碑,同时也为墨尔本天际线增添了一道美丽的‘恒星图标’。两个世界上名列前茅的无边际空中泳池在本楼的标志性Starburst设计映衬下,简直让人叹为观止。” David 先生说到。

最后,David 先生表示:“ 星空会所(Star Club)也为Australia 108豪华高层住宅公寓的居民们提供了一个高人一等,仿若置身云端的社交活动空间。”

居住在“Australia 108”豪华高层住宅公寓内的居民可以享受在第70层的星空会所(Star Club)的所有设施,而居住在71层Starburst标志性设计以上的住户,则更能拥有自己专属的配套设施。71层以上的住户除了可以使用位于70层星空会所(Star Club)的无边际空中泳池外,还可享用整71层里包含的专属的健身房,餐厅,私人影院,阅读室, 休息室和其他更多尚且公布的设施。以上所述更是在已经涵盖的桑拿蒸汽室,健身房,小型泳池和高尔夫球模拟场馆等设施的11层会所之外,住户可以额外享受的设施服务。

“Australia 108” 豪华高层住宅公寓项目的著名建筑公司Fender Katsalidis的主管Nicky Drobis女士表示:建造星空会所(Star Club)目的是为楼内共1105套公寓住宅的住户,营造一种真正的归属感。

Drobis 女士说:“我们在设计Starburst楼层时的一个关键目的,就是要为住户们创造一个舒适休闲的室内社交环境。这将有助培养邻里之间的亲密感,因此,我们希望这里就像个大客厅一样,能把大家凝聚在一起。而这一理念也得到住户们的认可与支持。 ”

Drobis女士还表示,Starburst的设计灵感来自于澳大利亚国旗上的联邦之星,这也成为支持他们为墨尔本打造一座具有创新性和标志性建筑的动力。

业界闻名的Carr Design设计公司的总经理Chris McCue先生表示,Starburst标志所在的楼层配套设施旨在为住户们创造更多便利的休憩方式。

McCue先生说:“2020让人们更加意识到家居舒适度及健康生活方式的重要性。Australia 108为住户提供了一个增进彼此的认识及了解的休憩场所,用多样的活动设施丰富住户的生活体验与质量,从而促进整体的社区发展。”

他还表示:“在早期的规划阶段,我们就意识到室内设计在创建‘垂直社区’中所必须扮演的角色。”

除此以外,星空会所(Star Club)还精挑细选了包括来自南非的Zarah Cassim、墨尔本的Valerie Sparks,Laelie Berzon和 Brooke Holm艺术品。其他家具及装饰也由知名家装品牌Hub Furniture提供,包括Molteni和Moroso系列家具, Lowe Furniture 的装饰品,来自Anna Varendorff和Bitossi品牌的花瓶和Roll & Hill 与 Christopher Boots的灯具 等等。

为了将Starburst设计的悬臂式建筑构件悬吊并固定到指定位置, 著名大型建筑商Multiplex还为此专门创造了新的施工技术,搭建了一个能让工人在距离地面200米以上安全地工作的特殊施工平台。

在星空会所(Star Club)揭幕前,“Australia 108” 豪华高层住宅公寓早于去年便推出了已完工的 “ 云尚住宅 (Cloud residences) ” 及售价在4百76万澳元至5百55万8千澳元间,位于97层的“ Nova” 亚顶层高级公寓项目。

“Australia 108” 豪华高层住宅公寓(www.australia108.com.au)现正全面对外公开发售,展厅及售楼部地址为墨尔本南岸大街70号(70 Southbank Boulevard),一周7天均可预约参观。预约请致电 CBRE 房地产服务热线:1300 888 770。

