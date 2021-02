Agir chaque jour dans l’intérêt des habitants de l’Indre et Loire et de la Vienne

Arrêté du 31 décembre 2020 (Communiqué diffusé le 8 février 2021)





Une forte activité pour soutenir et développer





(en m€) Déc. 2019 Déc. 2020 Évol. Encours de crédits (réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 10 411 11 298 +8,5% Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 14 983







9 612 15 854







10 490 +5,8%







+9,1%

Avec plus de 2,6 milliards d’euros de décaissements, en 2020, l’encours total de crédits progresse de +8,5% à 11,3 md€ au bénéfice de l’ensemble des secteurs.

Les professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités locales ont été soutenus, non seulement par 244 m€ de Prêts Garantis par l’Etat (PGE), mais surtout par 777 m€ de crédits finançant principalement des investissements d’avenir, notamment la transition énergétique.

Le maintien de l’ouverture des agences et la mobilisation des équipes ont aussi permis aux particuliers de concrétiser 9 500 projets immobiliers, à hauteur de plus de 1,4 md€ de nouveaux crédits habitat, faisant progresser la part de marché de plus

d’1 point à 35,4% (données à fin novembre). Cette activité record a été rendue possible grâce à 700 partenariats avec les agences immobilières et les promoteurs, dont Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole, qui établit un chiffre d’affaires de 14 m€ et dégage un résultat net de plus de 500 k€, toutes ses équipes étant restées présentes, dans le respect des contraintes sanitaires.

Seuls les crédits à la consommation ont été impactés par un marché automobile en régression avec 199 m€ décaissés (-22%).

La collecte des acteurs locaux a permis de financer ces crédits principalement en circuit court. La collecte bilan, portée par la hausse des dépôts à vue (+24,2%), s’établit à 10,5 md€ (+9,1%) et la collecte globale incluant l’assurance vie et les titres atteint

15,9 md€, marquée par la diversification croissante en unités de comptes des produits d’assurance vie.

21 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole qui accompagne un total de 531 600 clients, appréciant la multiplicité des contacts (831 500 cette année) tant en agence que sur les canaux digitaux avec 5,4 millions de connexions mensuelles sur internet et 124 000 utilisateurs de l’application Ma Banque. Pour sécuriser les activités du quotidien, 55 400 nouvelles cartes sans contact ont été distribuées. Par ailleurs 22 500 nouveaux contrats d’assurance habitation et automobile ont été souscrits pour un portefeuille d’assurance des biens et des personnes qui totalise 245 300 contrats en fin d’année.

La solidarité s’est exprimée dès le premier semestre avec 5,2 m€ d’aides et notamment un geste mutualiste de 3,4 M€ pour les assurés professionnels et agriculteurs en plus de leur couverture contractuelle d’assurance, et plus de 1,8 m€ de subventions aux associations et événements locaux.

Le programme de reconnaissance de la fidélité (cavantages-tp.fr) a bénéficié à 174 000 ménages et 13 000 professionnels fidèles sociétaires, avec des avantages tarifaires et extra bancaires pour un montant supérieur à 8 m€.





Une solidité financière renforcée qui permet d’agir





Comptes individuels en normes françaises (en m€) Déc. 2019 Déc. 2020 Évol. Produit Net Bancaire d’activité 236,7 243,7 +3,0% Produit Net Bancaire 287,6 289,5 +0,7% Charges Générales d’Exploitation -180,4 -179,6 -0,4% Résultat Brut d’Exploitation 107,2 109,9 +2,5% Résultat Net Social 68,2 61,4 -10,0% Comptes consolidés en normes IFRS

(en m€) Déc. 2019 Déc. 2020 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 78,7 45,7 -41,9% Capitaux propres 2 210 2 220 +0,5% Total bilan 13 746 15 222 +10,7%

Dans un contexte de taux bas, la marge d’intérêt et les revenus perçus sur les assurances ont été soutenus par les volumes, favorisant la croissance du Produit Net Bancaire d’activité (+3,0 %).

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 11 décembre dernier, le Produit Net Bancaire global intègre 25,6 m€ de distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie et progresse de +0,7 %. Les charges sont maîtrisées (-0,4%) tout en garantissant les moyens nécessaires au développement de l’activité (102 recrutements en CDI) et à la sécurité par la mise en place des mesures et équipements sanitaires. Les agences ont bénéficié de 4,7m€ engagés en 2020 pour la rénovation, les accès aux personnes à mobilité réduite et les investissements informatiques.

Le poids des encours en défaut baisse à 1,82% (contre 2,13 % à fin 2019) avec un taux de couverture à 62,3 %. Des provisions pour couvrir les risques futurs ont été dotées à hauteur de 21,1 m€ soit 2,5 fois le montant comptabilisé en 2019.

Après paiement de 26 m€ d’impôt, le résultat net social baisse de 10% à 61,4 m€. Le résultat net consolidé s’établit à 45,7 m€

(-41,9%) en l’absence d’intégration de la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie dans les comptes en normes internationales (IFRS).

Avec plus de 2,2 md€ de capitaux propres et des ratios de solvabilité à 22,7% et de liquidité (LCR) à 156,4%, très supérieurs aux exigences règlementaires, la Caisse régionale confirme sa solidité financière.

Au 31 décembre 2020, le cours de clôture du CCI est de 98,49 €. Conformément à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, il sera proposé à l’assemblée générale de la caisse régionale se tenant le 26/03/2021, le versement d’une rémunération de 2,92 euros par CCI.





Une coopérative mutualiste de proximité, en banque, assurance et immobilier, 100% humaine et 100% digitale





Le plan d’entreprise TEAM 2021 a servi de guide durant la crise et se poursuit avec de nombreuses réussites : présence sur le territoire, accompagnement des équipes et financement de la transition énergétique.

Avec l’ouverture d’une nouvelle agence en milieu urbain, le nombre de points de vente a été porté à 142 traduisant la confiance du Crédit agricole dans le potentiel du territoire. L’expertise et le conseil en proximité ont également été renforcés par 10 000 jours de formation suivis par les équipes dont l’encadrement a été féminisé (44% des cadres) et qui comprennent un nombre croissant de salariés en situation de handicap. Plus de 490 m€ de projets énergie renouvelable ont été financés ou originés dont les offres clé en main en matière d’installation photovoltaïque pour les entreprises et les professionnels.

Mutualisme, proximité, utilité et solidarité sont des valeurs aujourd’hui partagées dans 64 caisses locales par près de 300 000 sociétaires, dont 20 900 ont adhéré en 2020.

En 2021, les 1 500 collaborateurs et 850 administrateurs seront encore mobilisés pour accompagner tous les acteurs économiques aussi bien pour prévenir les difficultés suscitées par la crise sanitaire que pour concrétiser les nouveaux projets.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 5 février 2021. Comptes annuels et consolidés en cours de certification par les Commissaires aux Comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

Pièce jointe