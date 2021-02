Selskabsmeddelelse nr. 61

Vejle, den 8. februar 2021



Waturu Holding A/s har indgået aftale med en ny Certified adviser, CDI-GLOBAL



CDI GLOBAL ApS, CVR. nr. 27514278 (www.cdiglobal.dk) tiltræder som Certified Adviser (CA) for Waturu Holding A/S (Waturu) fra 8. februar 2021. Designated Contact Person bliver Per Vestergaard Andersen, CEO i CDI GLOBAL.



Per Vestergaard skiftede i 1994 karrierespor fra den finansielle sektor, hvor han i de sidste 20 år havde haft topjobs, for at blive selvstændig indenfor M&A og virksomheds-og finansiel rådgivning, og har siden deltaget i 150+ M&A-transaktioner. Han har næsten 15 års erfaring som CA. Han har i omkring 25 år været Associate Professor på Aalborg Universitet og har bl.a. der undervist omkring 2.500 HD-, Cand. Merc. Aud-, Jura-, Erhvervsjura- og MBA-studerende i bl.a. finansiering, makroøkonomi, valutastyring, derivatives, risk management, strategiudvikling, M&A, Corporate Finance og værdiansættelse af virksomheder og aktier. Han har på DJØF’s forlag og jf. www.cdiglobal.dk udgivet 4 bøger om de nævnte emner.



Per Vestergaard udtaler: ”Den karakteregenskab, som jeg fra mit arbejdsliv oftest har hørt udtrykt om mig, er integritet, og med det udgangspunkt ser jeg frem til at blive CA for Waturu, og vil, som det uafhængige mellemled mellem Waturu og dets investorer, medvirke til – så meget som det er mig muligt – at sikre en tydelig, korrekt og rettidig kommunikation fra Waturu til dets investorer, overholdelse af alle børs- og oplysningsmæssige forpligtelser på First North Nasdaq samt genoprettelse af den tillid mellem Waturu og dets investorer, som bestod på IPO-tidspunktet”.



Per Vestergaard vil løbende være i tæt dialog med Waturus direktion og bestyrelse, og vil bl.a. deltage som observatør på Waturus bestyrelsesmøder.







Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.





