February 08, 2021 03:30 ET

February 08, 2021 03:30 ET

RAUTE OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.2.2021 KLO 10.30

RAUTEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN JA ESITTELY VERKOSSA

Raute Oyj julkistaa 1.1.-31.12.2020 (12 kk) tilinpäätöstiedotteen perjantaina 12.2.2021 noin klo 9. Analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata tilinpäätöstiedotteen esittelyä samana päivänä 12.2.2021 klo 14.00 alkaen verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautumiset toivomme viimeistään torstaina 11.2.2021: Raute Oyj, Eija Salminen (eija.salminen@raute.com, puh. 050 380 1517) tai GMO Goodmarketing Oy, Esa Kytö (esa.kyto@goodmarketing.fi, puh. 040 528 0050).

Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen. Analyytikot, sijoittajat ja tiedotusvälineet voivat lähettää ennakkoon tilinpäätöstiedotteeseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen ir@raute.com 12.2.2021 klo 14.30 saakka, jonka jälkeen toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen vastaavat lähetettyihin kysymyksiin suorassa tilinpäätöstiedotteen esittelyssä noin klo 15.00 saakka. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös Teamsin kautta sekä Teamsin chat-kanavalla.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski on myös varannut aikaa mahdollisiin kysymyksiin puhelimitse tilinpäätöstiedotteen esittelyn jälkeen klo 15.00 alkaen. Puhelinnumero on 0400 814148.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 (12 kk) on luettavissa perjantaina 12.2.2021 julkistuksen jälkeen noin klo 9 osoitteessa www.raute.com . Esitysmateriaali on luettavissa suoran verkkolähetyksen alettua perjantaina 12.2.2021 klo 14.00 osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Tuloskeskus. Tallenne osavuosikatsauksen esittelytilaisuudesta on katsottavissa yhtiön verkkosivuilla myöhemmin saman päivän aikana.

RAUTE OYJ

Tapani Kiiski

toimitusjohtaja





LISÄTIETOJA:

Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.