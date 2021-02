Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2021





cBrain-løsning i Emiraterne nomineret til international WSIS pris









København, 8. februar 2021





cBrain har fået oplyst, at finansministeriet i de Forenede Arabiske Emirater har nomineret cBrains ESR-løsning (Economic Substance Regulations) til den globale WSIS pris i år 2021. cBrain ser dette som en anerkendelse og glæder sig i den forbindelse særligt over, at nomineringen underbygger selskabets CSR strategi og arbejde med henblik at understøtte United Nations 17 verdensmål.

WSIS står for “World Summit on the Information Society” og er en global platform, sponsoreret af United Nations. United Nations vedtog på generalforsamlingen i 2015, at WSIS skal fungere som platform med henblik på udnytte informationsteknologi i forbindelse med implementeringen af de 17 verdensmål (Sustainable Development Goals).

WSIS afholder et årligt event, som en af verdens største konferencer indenfor informationsteknologi, og i forbindelse med konferencen uddeles en række priser. Priserne uddeles som en international anerkendelse af projekter, der understøtter implementering af WSIS mål, herunder specielt tiltag som bidrager til implementering af de 17 verdensmål.

cBrain indgik i efteråret en aftale med finansministeriet i de Forenede Arabiske Emirater om at levere et nyt fagsystem, baseret på F2, med henblik på at understøtte Economic Substance Regulations (ESR). ESR er en del af OECD’s rammeprojekt BEPS (Base Erosion Profit Shifting), som har til formål at forhindre skatteunddragelse, eksempelvis hvis multinationale selskaber af skattemæssige årsager flytter indtjening på tværs af landegrænser, fra højt beskattede til lavt beskattede jurisdiktioner. Mere end 100 lande, herunder de Forenede Arabiske Emirater, har tilsluttet sig OECD’s rammeprojekt.

F2-løsningen understøtter processen i forbindelse med en årlig selskabsrapportering, fra selvbetjening med selskabsanmeldelse, herunder selskabernes udfyldelse af ESR-rapport, sagsbehandling, revision, analyse og elektronisk rapportering til OECD. Løsningen leveres på kort tid, og allerede i december 2020 blev der åbnet for selskabsanmeldelser på finansministeriets hjemmeside. Løsningen anvendes af 300 medarbejdere på tværs af mere end 30 myndigheder i de Forenede Arabiske Emirater, og i løbet af den første måned blev der modtaget anmeldelser fra ca. 35.000 selskaber.

cBrain fører en offensiv CSR strategi, med særlig fokus på verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. cBrain ser en digital understøttelse af arbejdet hos de offentlige myndigheder som afgørende for at udvikle stærke og transparente demokratiske institutioner.

Det er derfor meget glædeligt, at Finansministeriet i de Forenede Arabiske Emirater har nomineret cBrains ESR-løsning til den globale WSIS pris i år 2021. I særdeleshed fordi nomineringen begrundes med, at ESR-løsningen både understøtter en række WSIS initiativer, herunder E-government og etiske tiltag, samtidig med at ESR-løsningen understøtter en række af SDG-målene, herunder bæredygtig økonomisk vækst, innovation og mindre ulighed mellem lande.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

