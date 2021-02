호주 멜버른, Feb. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 싱가포르 부동산 개발업체 World Class Global이 호주 멜버른에 위치한 초고층 주거 빌딩 Australia 108의 상징적인 황금빛 ' Starburst' 층에 남반구 최대 높이의 수영장을 개장한다.



두 개의 사다리꼴 모양인 '트윈피니티 풀'은 총319미터 높이인 럭셔리 빌딩의 70층에 있으며 지상으로부터 212미터 높이이고 거리 위로 4미터 돌출되어 있어 이곳에서 수영을 하는 것은 그 어떤 곳과도 비교할 수 없는 경험이 될 것이다.

트윈피니티 풀은 아파트로는 세계에서 가장 높은 수영장이고 전체로는 리츠칼튼 홍콩 118층에 있는 484m 높이의 수영장에 이어 세계에서 두 번째로 높은 수영장이다.

수영장 길이는 18m이며 가장 넓은 부분의 폭은 5.3m로 북쪽을 바라보는 쪽 수영장에서는 멜버른 스카이라인이 한 눈에 들어오는 파노라마 풍경을 즐길 수 있고, 남쪽 수영장에서는 포트필립 만, 앨버트 파크 호수, 단데농 산맥을 바라볼 수 있다.

양쪽 수영장 모두 Australia 108의 Star Club 오픈과 함께 그 일부분으로 처음 공식 공개되었다. 클럽은 Starburst 구조 내부의 2800 평방미터에 이르는 공간에서 제공되는 두 개 층에 걸친 비할 데 없는 주거 경험을 말한다.

주민들의 일상이 바빠질 다른 시설로는 주민 라운지, 회의 공간, 다이닝 룸, 극장, 넓은 규모의 피트니스 짐 두 곳 등이 있으며 하늘 위의 커뮤니티 허브와 원격 근무지 옵션이 될 버티컬 스카이 가든도 빼놓을 수 없다.

데이비드 응(David Ng) World Class Global CEO는 Australia 108에서의 라이프스타일을 한 층 더 높은 수준으로 끌어 올릴 Star Club을 오픈하게 되어 기대가 크다고 밝혔다.

그는 " Australia 108에서 훌륭한 시설을 갖춘 Star Club을 오픈하게 되어 대단히 기쁘다. 세계에서 가장 높고 가장 황홀한 두 수영장을 포함하는 클럽의 오픈은 이 프로젝트의 어마어마한 이정표이자 멜버른 스카이라인의 각광받는 상징이 될 것"이라며 " Star Club은 사람의 발길이 닿지 않았던 구름 위에 Australia 108의 주민을 위한 다양한 소셜 공간과 웰빙 공간을 제공한다"고 소감을 밝혔다.

Australia 108의 입주민은 모두 70층의 Star Club 시설을 전부 이용할 수 있다. 빌딩의 프리미엄 콜렉션으로 Starburst 층보다 상위층에 해당되는 클라우드 레지던스를 구입한 입주민들은 70층의 프라이빗 인피티니 풀을 포함해 전용 피트니스 짐, 다이닝 룸, 극장, 라운지 등 다양한 즐길 거리가 포함된 71층 전체에 해당되는 전용 시설을 이용할 수 있다. 이 시설들은 11층에서 이미 제공하고 있던 사우나, 스팀 룸, 피트니스 짐, 랩 풀, 가상 골프 시스템 등의 인상적인 편의 시설에 더하여 새로 추가되는 것이다.

Australia 108 건축을 맡은 건축 사무소 Fender Katsalidis의 니키 드로비스(Nicky Drobis) 디렉터는 총 1105가구로 이루어진 초고층 빌딩에서 진정한 공동체의 느낌을 받을 수 있게 Star Club을 설계했다고 한다.

드로비스 디렉터는 "Starburst를 설계할 때 핵심 목표는 입주민 사이에서 서로 연결되어 있다는 진정한 유대감을 키워나가는 데 도움이 될 시청과 같은 도시 스타일의 환경을 만드는 것이었다. 목표가 실현되고 주민들이 받아들이는 모습을 보니 영광"이라며

"Starburst는 호주 국기에 있는 연방의 별에 영감을 받아 설계했으며 연방의 별은 멜버른에 진짜 혁신적이고 상징적인 랜드마크를 건설한다는 우리의 비전을 뒷받침하기도 한다"고 밝혔다.

Carr Management의 크리스 맥큐(Chris McCue) 디렉터는 Starburst 공간의 내부는 입주민의 웰빙과 유연한 이용에 중점을 두고 만들었다고 설명했다.

맥큐 디렉터는 "2020년은 그 어느 때보다도 주거 공간의 시설과 건강의 중요성을 입증한 해이다. Australia 108은 입주민의 삶을 진정으로 풍요롭게 하고 공동체를 길러나갈 풍부한 시설을 갖추어 세상으로부터 물러날 수 있는 통합적인 주거 공간을 제공한다. 초기 설계 단계부터 우리는 Starburst의 설계가 수직형 커뮤니티 형성에서 어떤 역할을 할지 잘 파악하고 있었다"고 밝혔다.

Star Club은 남아프리카의 자라 카심(Zarah Cassim), 멜버른의 발레리 스파크스(Valerie Sparks)와 레일리 버즌(Laelie Berzon), 브루크 홀름(Brooke Holm)의 예술 작품을 포함해 고급 디자이너 가구로 공간을 구성했다. Hub Furniture에서 Molteni와 Moroso의 멋진 가구들을 제공했고 Lowe Furniture에서 뛰어난 장식 아이템을 제공했다. 꽃병은 Anna Varendorff 제품이고 Roll& Hill의 조명을 달았다.

Starburst의 캔틸레버식 건축 요소를 들어 올리고 제 위치에 부착하는 데에는 Multiplex에서 특별하게 이 프로젝트만을 위해 만든 새로운 건축 기법이 필요했다. 여기에는 지상에서부터 200미터 높이에서 구조물을 안전하게 설치하기 위한 특별한 건축 플랫폼도 포함되었다.

Star Club의 공개는 Australia 108이 지난 해 말 'Cloud' 레지던스를 완공하고 얼마 지나지 않아 이루어졌다. 여기에는 97층의 'Nova' 서브 펜트하우스가 포함되며 매매가는 474만 6천 달러에서 555만 8천 달러 사이다.

프라이빗 세일즈 갤러리는 70 Southbank Boulevard에 위치해 있으며 주중과 주말 모두 예약 방문이 가능하다. 예약은 CBRE에 전화(1300 888 770)로 문의하면 된다.

보도자료 관련 사진:

For more information please contact: Ted Mitchell | | 0400 104 738