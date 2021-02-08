澳洲墨爾本, Feb. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新加坡發展商 World Class Global 在澳洲墨爾本 108 超級摩天大樓為南半球最高的游泳池揭幕，與大樓外地標性的金色「Starburst」設計互相輝映。



這兩個在豪華塔樓上的梯形「雙子游泳池」坐落在 319 米高的摩天大樓的 70 樓，高出地面 212 米，並懸空高出大樓下方街道 4 米，以打造無與倫比的游泳體驗。

這兩個游泳池是在住宅環境中建造的最高游泳池，也是世界上第二高的游泳池，僅次於香港麗思卡爾頓位於 118 層、高 484 米的泳池。

這個泳池全長 18 米，最寬處有 5.3 米，北面欣賞墨爾本天際線的全景，南面俯瞰非力普灣、阿爾伯特公園湖和丹德農山脈。

這兩個泳池揭幕的首次官亮相是澳洲 108 的 Star Club（星空俱樂部）開幕儀式的一部分，在大樓地標性的 「Starburst」設計內，為住客提供跨越兩個樓層，共 2,800 平方米的非凡體驗。

大樓還為住客提供其他豐富的休閒設施，包括居民酒廊、會議空間、餐廳、劇院、兩個寬敞的健身室，以及一個垂直的空中花園，特別設計成為伸展至天空的社區中心和遙距工作地點。

World Class Global 行政總裁 David Ng 表示，他很高興為住客開設星空俱樂部，這將提升澳洲 108 的生活到新的境界。

「我們非常興奮能夠在澳洲 108 開設這個非同凡響的星空俱樂部。這是墨爾本天際線項目的重要里程碑，在此設有兩個全球其中最高及最令人嘆為觀止的游泳，為墨爾本建立了明星地標。」

「星空俱樂部為澳洲 108 住客在天際推出一系列社交及健康活動的融合空間。

所有住在澳洲 108 的住客都可以享用所有位於 70 層星空俱樂部的設施。在 『Starburst』以上 Cloud Residences 的優越單位買家則擁有專屬的設施，包括在第 70 層的私人無邊際泳池及第 71 層的整個樓層，包括專屬健身室、餐廳、電影院、酒廊以及更多其他設施。大樓的第 11 層原本已經設有一系列令人讚嘆的設施，包括桑拿室和蒸汽室、健身室、健身泳池和高爾夫球模擬器。新開幕的樓層讓我們的設施更趨完美。

澳洲 108 的建設公司 Fender Katsalidis 董事 Nicki Drobis 表示，星空俱樂部的設計目的是在這幢擁有 1105 個單位的摩天大樓內，塑造真正的社區感覺。

Ms Drobis 說：「在設計『Starburst』時，我們的主要目的是為住客打造時尚的居住環境，這將有助住客能仿如在市政廳般，建立真正的區內交流。 見證著這個目標正在實現，並獲得住客歡迎，令我深感榮幸。

我們的『Starburst』設計靈感來自澳洲國旗上的聯邦之星，並與我們為墨爾本塑造真正創新及標誌性地標的願景相輔相承。」

『Starburst』內部的設計重點是為居民提供健康和靈活的生活設施。Carr 執行董事 Chris mccore 因此補充說：

「在 2020 年已史無前例地證實著重住客舒適度及健康生活的設計方向是正確的。這座建築提供豐富的生活設施，打造能凝聚住客的休閒地點，並培養社區。

從早期設計階段，我們便了解要達到創造垂直社區的願景，必須包括角色設計。」

星空俱樂部配備了一系列精選的設計師傢俱，包括南非 Zarah Cassim 、墨爾本 Valerie Sparks、Laelie Berzon 以及 Brooke Holm 等的大師作品。Hub Furniture 帶來由 Molteni 和 Moroso 的精選作品；Lowe Furniture 的擺設；Anna vandendorff 及 Bitossi 設計的花瓶；以及 Roll & Hill 的燈飾，全是匠心獨韻的傢俱。

Starburst 的懸空建築部分，由 Multiplex 專門為這個項目而打造的新施工技術，以懸吊及安裝設計的位置，包括使用特殊的建築平台，讓工人可以在 200 米高安全地完成安裝。

星空俱樂部的揭幕儀式繼去年年底澳洲 108 揭幕完成「Cloud」住宅後不久進行。「Cloud」住宅包括第 97 層的「Nova」子頂層單位，售價為 4,746,000 至 5,558,000 美元。

私人銷售廊設於 70 Southbank Boulevard，每週 7 天提供私人預約。如欲預約，請致電 1300 888770 與 CBRE 聯絡。

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