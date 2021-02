Oro, Inc.

February 08, 2021 06:42 ET

February 08, 2021 06:42 ET

Oro, éditeur d’une plateforme d’E-commerce conçue pour les entreprises B2B, complète son équipe de Management en recrutant Elie CAILLE au poste de Customer Success Manager Europe. Cette nomination s’inscrit dans un cadre de forte accélération pour l’éditeur qui connait une croissance soutenue de ses activités à l’échelle européenne. Dans le cadre de sa mission, Elie CAILLE jouera un rôle stratégique chez Oro Europe en étant une interface centrale pour les clients. Dans ce contexte, il sera chargé de s’assurer de la satisfaction des clients et que les projets déployés répondent bien à leurs attentes et leur permettent d’accéder à de nouvelles opportunités et sources de revenus grâce aux ventes réalisées en e-commerce. Elie CAILLE est rattaché à la direction générale Europe représentée par Laurent DESPREZ. Pour mener à bien sa mission, Elie CAILLE peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de sociétés de référence dans le secteur du digital.

Laurent DESPREZ, Vice-Président General Manager Oro Europe « Je suis fier d’accueillir Elie CAILLE dans notre équipe. La satisfaction de nos clients est un point essentiel chez ORO et Elie bénéficie de toutes les qualités nécessaires pour veiller à ce point. Nous allons continuer d’étoffer notre équipe en intégrant de nouveaux experts qui partagent notre projet d’entreprise et ont à cœur de permettre aux entreprises B2B de développer leur activité grâce au e-commerce. »