SIJOITTAJAUUTINEN 8.2.2021 klo 14.00



NoHo Partnersin Q4/2020-tulosinfo torstaina 18.2.2021 klo 10.00 Allas Sea Poolilla

NoHo Partners Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa ajalta 1.1.–31.12.2020 torstaina 18.2.2021 noin klo 8.15, jonka jälkeen se on luettavissa osoitteessa www.noho.fi .

Yhtiö järjestää tulosinfotilaisuuden tiedotusvälineille, analyytikoille ja sijoittajille samana päivänä klo 10.00 Allas Sea Poolin ravintolassa, osoitteessa Katajanokanlaituri 2 a, 00160 Helsinki.

Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee tilikauden 2020 tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja markkinanäkymistä.



Tulosinfo on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2020-q4-tulos . Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää verkon välityksellä. Tilaisuuden kieli on suomi, ja sen taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.