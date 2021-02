VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS annonce fièrement qu’elle a été nommée le fournisseur de services mobiles le plus respecté au pays par les Canadiens . Un sondage mené auprès des Canadiens d’un océan à l’autre a classé TELUS au premier rang des 22 fournisseurs de services mobiles au pays. Le prix décerné à TELUS est fondé sur la réputation de l’entreprise en matière d’excellence du service à la clientèle, de culture d’équipe, de contribution à la collectivité, de diversité, d’inclusion et de confiance globale envers la marque.



« Notre équipe est extrêmement fière d’être reconnue pour son engagement de longue date qui consiste à faire passer les clients et les collectivités d’abord. Nous sommes aussi très reconnaissants envers nos fidèles clients pour cette distinction, » a déclaré Jim Senko, président, Solutions mobiles à TELUS. « Notre ambition d’offrir le meilleur service à la clientèle pour être à la hauteur des attentes de nos clients repose sur l’écoute, l’apprentissage et la prise en compte de leurs commentaires, tout en offrant une expérience réseau rapide et fiable ainsi qu’une couverture qui permet à tous de rester en contact avec ce qui compte le plus, et ce, maintenant plus que jamais. »

Les réseaux mobiles et filaires de TELUS répondent remarquablement bien aux besoins des Canadiens dans le cadre des efforts pour enrayer la pandémie. L’utilisation des réseaux a grimpé en flèche, car nous devons demeurer à la maison et compter sur une connexion pour travailler, étudier et demander de l’aide gouvernementale en ligne ainsi que pour rester en contact avec nos amis et notre famille. À TELUS, nous continuons de développer et de maintenir des capacités qui favorisent la résilience des réseaux et le respect des normes de performance afin que nos clients puissent profiter d’un excellent service sans interruption grâce à nos réseaux primés .

Conformément à notre engagement d’accorder la priorité aux clients et aux collectivités, notre équipe s’est adaptée, a innové et a agi avec résolution à un rythme accéléré lorsque la COVID-19 a bouleversé le monde entier. L’entreprise a investi plus de 150 millions de dollars l’an dernier pour soutenir les Canadiens pendant la pandémie. Tous les véhicules de financement philanthropique, notamment la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les Comités d’investissement communautaire de TELUS, se sont adaptés afin de cibler les initiatives en santé qui appuient des organismes de bienfaisance œuvrant en première ligne durant la crise de santé publique. Par ailleurs, TELUS a fait don de plus de 14 000 appareils et forfaits (une valeur de 14 millions de dollars) pour aider les Canadiens les plus vulnérables à rester connectés. L’entreprise a aussi offert deux mois de services mobiles gratuits aux travailleurs de première ligne de la santé dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée.

Propulsée par le leadership bienveillant et visionnaire de Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS continue de mettre à profit sa technologie et ses réseaux de pointe pour aider les membres de l’équipe de partout dans le monde à travailler, à apprendre, à socialiser et à rester en santé à la maison. Elle permet également ainsi à ses clients d’affaires de soutenir leurs propres clientèles et aux Canadiens de rester en contact. De plus, TELUS continue d’offrir ses solutions de soins de santé virtuels, ce qui allège la pression sur les hôpitaux débordés, préserve l’accès aux soins pour les personnes ayant des besoins urgents et permet aux patients de demeurer à la maison en toute sécurité.

Koodo, filiale de TELUS, s’est quant à elle classée au troisième rang. Le prix du fournisseur de services mobiles le plus respecté au Canada est fondé sur les résultats d’un sondage d’opinion rigoureux mené par Maru/Blue Public Opinion Research auprès de 3 700 Canadiens en décembre 2020.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS qui consiste à accorder la priorité aux clients et aux collectivités, visitez telus.com .

