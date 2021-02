SAINT-HUBERT, Québec, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd’hui la nomination de M. Glenn Felson à son conseil d'administration, sous réserve des approbations réglementaires.



Glenn Felson est établi dans la région métropolitaine de New York et agissait récemment à titre de Vice-Président Exécutif aux Ventes pour Breather, un leader des technologies immobilières (‘proptech’) et fournisseur d'espaces en tant que services dans le secteur immobilier, y assumant l’ensemble des responsabilités au niveau de la stratégie, des ventes et du service à la clientèle. Glenn possède plus de 20 années d’expérience dans les secteurs de l’immobilier et des technologies dans des rôles de haute direction aux ventes et aux opérations, d’entreprises en démarrage jusqu’aux entreprises Fortune 500, notamment auprès de Realogy (Century 21, Sotheby’s, Coldwell Banker), Kastle System et William Raveis Real Estate. Glenn est également l’auteur du blog d’influence : Proptech et le futur de l’immobilier.

« C'est pour moi un honneur de me joindre au conseil d'administration d'Urbanimmersive et de pouvoir contribuer au succès de l’entreprise pendant cette période passionnante et prometteuse de son histoire. Je crois vraiment qu'Urbanimmersive possède la meilleure solution de visites virtuelles 3D que j’ai vu sur le marché. Avec la démocratisation des visites virtuelles qui tendent à devenir aujourd’hui la norme sur le marché immobilier, Urbanimmersive est parfaitement positionné avec ses solutions 3D interactives innovantes, telles que l’UiMeet3D annoncé récemment, pour solidifier sa position de leader dans la création d'environnements 3D. J’ai hâte de pouvoir aider Urbanimmersive sur un bon nombre de ces opportunités d’affaires, contribuer à sa croissance et par le fait même, accroître la valeur pour ses actionnaires », a déclaré Glenn Felson.

Ghislain Lemire, Président et Chef de la direction d'Urbanimmersive a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Glenn Felson au sein de notre conseil d'administration. Glenn possède un réseau d’affaires étendu et un important bagage d’expertise et d’expérience du marché immobilier et de ses technologies. Ses compétences dans la vente et le développement d’affaires, son expérience dans la gestion d'entreprises à forte croissance ainsi que son expertise en fusions et acquisitions seront mises à contribution au meilleur moment pour Urbanimmersive et seront certainement très bénéfiques pour nous aider à passer au prochain niveau ».

La Société souhaite également annoncer la démission du conseil d’administration de M. Éric Charbonneau qui siégeait au conseil d’administration depuis 2016. « Au nom du conseil d’administration, de l'équipe de direction et de tous ses employés, nous tenons à remercier Eric pour sa contribution, son engagement et son soutien en tant que membre du conseil pendant toutes ces années », a déclaré Ghislain Lemire, Président et Chef de la direction d’Urbanimmersive.

La Société a l'intention de continuer à mettre à jour le conseil d’administration au besoin pour assurer une harmonisation continue avec son orientation stratégique et ses attentes.

La Société annonce qu’aux termes de son régime d’options d’achat d’actions, 100 000 options d’achat d’actions ont été octroyées à M. Felson au prix de levée de 0,185$ l’action, venant à échéance le 8 février 2026 et pouvant être levées 11 mois suivant la date de leur octroi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, communiquez avec :



Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com