Des solutions de classe Affaires pour soutenir les PME canadiennes grâce à une connectivité fiable et à une sécurité des réseaux



Une récente étude a révélé que 70 % des petites entreprises interrogées accélèrent la numérisation de leurs activités en raison de la pandémie.

TORONTO, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers service Affaires lance Mobilité Avantage MC et Sécurité Avantage MC , deux nouvelles solutions pour les petites et moyennes entreprises, conçues pour leur donner plus de fonctions de connectivité et de sécurité au moment où elles en ont le plus besoin. En raison de la situation actuelle, il y a une demande accrue de solutions de connectivité et les PME sont plus nombreuses que jamais à vouloir augmenter leurs investissements dans la technologie, avec 70 % des petites entreprises interrogées qui ont déclaré devoir passer au numérique plus rapidement en raison de la pandémie1.

« Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle fondamental dans notre pays, et la pandémie a eu un impact considérable sur elles. Grâce aux solutions Avantage, Rogers service Affaires optimise nos divers actifs pour accompagner les PME canadiennes dans leur transformation numérique, déclare Dean Prevost, président, Maison connectée et Rogers service Affaires. Fournir des solutions intuitives et faciles à déployer favorisera l’adoption de la technologie par les petites entreprises et leur donnera les outils nécessaires pour favoriser l’innovation et leur croissance ».

Plus de 10,5 millions de Canadiens travaillent au sein d'une PME et ces entreprises contribuent à plus de la moitié du produit intérieur brut du pays. Pour les PME, disposer de bons outils numériques est un facteur clé pour contribuer à la croissance de l’économie canadienne.

Des solutions de connectivité et de sécurité pour que les PME restent sur la voie du succès

Mobilité Avantage MC permet aux équipes de rester connectées et productives grâce à un forfait de données illimitées et au service Internet Affaires de Rogers MC . Cette solution offre une grande flexibilité et une prévisibilité des coûts, sans frais d’utilisation excédentaire de données sur le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays2. De plus, cette offre groupée comprend Internet Affaires de Rogers avec un soutien technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assuré par des spécialistes Affaires attitrés.

Sécurité Avantage MC est une solution infonuagique qui permet aux petites et moyennes entreprises de protéger leur réseau contre les menaces tout en offrant la possibilité de personnaliser l’accès au réseau et de filtrer le type de contenu Internet auquel les utilisateurs ont accès. Avec l’augmentation du nombre de cyberattaques au Canada, les petites et moyennes entreprises représentent souvent une cible de choix. Sécurité Avantage MC comprend aussi une connectivité de réseau privé virtuel (VPN) qui permet aux employés en télétravail d’ouvrir les fichiers de l’entreprise en toute sécurité grâce à une connexion sécurisée, une fonction primordiale pour les nombreux Canadiens qui continuent de travailler à domicile.

L'amélioration de la technologie est une priorité pour les PME canadiennes depuis longtemps, et la COVID-19 a accéléré la nécessité d'investir dans la technologie et la connectivité. Toutes les entreprises, peu importe la taille, doivent intégrer la connectivité et la sécurité dans leur planification pour pouvoir faire face aux imprévus. Le paysage numérique évolue constamment, les PME devront donc s’adapter en faisant appel à la connectivité et à la sécurité dont les employés, les partenaires et les clients ont besoin. L’équipe Rogers service Affaires vous en dit plus.

La gamme Avantage de Rogers service Affaires pour les PME est conçue pour soutenir et permettre à ces entreprises de se développer.

