Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 30 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2023. aastasse.

Arco Vara AS-i tegevjuht Miko Niinemäe: “Soovime luua kinnisvara ja elukeskkondi, mis on erilised. Näeme, et antud piirkonnas on võimalik seda meie klientidele pakkuda. Harku järve äärsel alal on väga suur potentsiaal, mis on täna suures osas kasutamata - meie eesmärk on mõistliku hinna juures arendada kodusid väärtuslikus piirkonnas. Usun, et suudame seda antud projektiga saavutada.”