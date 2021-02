Ringover, éditeur de logiciels Saas et opérateur téléphonique européen, fait évoluer son équipe de direction en recrutant Sébastien Delétang au poste de Directeur Administratif et Financier. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la récente levée de fonds de 10 millions d’euros réalisée par Ringover pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance en France et à l’international.

À ce poste, Sébastien Delétang aura pour principales missions de piloter la stratégie financière de l’entreprise et de superviser les aspects juridiques et réglementaires notamment dans le cadre de l’implantation de Ringover dans de nouveaux pays. Maillon clé de l’équipe de direction, il sera rattaché à la Présidence et à la Direction générale. . Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer son expérience professionnelle acquise en tant qu'auditeur (KPMG, Sanofi Aventis) puis que Directeur Administratif et Financier de filiales de grands groupes ou de start-up et PME technologiques en forte croissance telles que CFAO, Softbank Robotics, Habiteo, Idnomic -Groupe Atos. Sébastien Delétang est notamment diplômé d'Audencia et titulaire d’un DESCF.

Sébastien Delétang, « Je suis enchanté d’intégrer la société Ringover qui bénéficie d’un positionnement unique sur son marché. Ma mission va consister à permettre à Ringover de mener à bien sa stratégie de croissance en adaptant la gouvernance financière de l’entreprise à ses nouveaux enjeux. Nous bénéficions à ce jour de tous les éléments nécessaires pour accélérer notre déploiement en France et à l’international et je me réjouis de participer à ce formidable projet d’entreprise. »