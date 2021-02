WASHINGTON, Feb. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn es um Impfinformationen und Pandemien geht, sind Wörter wie authentisch und vertrauenswürdig wichtig, sogar in der Gaming-Branche.Schüler, Lehrer und lebenslang Lernende können VaxHunt: The Quest to Prevent the Next Pandemic in dem Wissen spielen, dass jedes Modul von STEM.org Educational Research™(SER) gründlich geprüft und mit dem Siegel STEM.org Authenticated™ ausgezeichnet wurde.



Die nächste Generation von Impfstoffwissenschaftlern dazu zu motivieren, Influenza zu bekämpfen, ist der Schlüssel zur Verhinderung der nächsten Pandemie.VaxHunt ist ein Online-Spiel mit Trivia- und Puzzle-Aufgaben, bei denen Spieler folgendes erkunden:

Die Gefährlichkeit und die Geschichte von Influenza-Pandemien

Warum wir einen Impfstoff benötigen, um eine Influenza-Pandemie zu verhindern

Die Herausforderungen bei der Entwicklung von Influenza-Impfstoffen

Wie diese Herausforderungen durch innovative, transdisziplinäre Wissenschaft überwunden werden könnten

Bildungsressourcen mit dem Siegel STEM.org Authenticated™ entsprechen geprüften MINT-Standards, die Kriterien für Hilfsmaterialien, Vielfalt und Inklusion, Sozialisierung und Kommunikation, Vorstellungskraft und Kognition sowie MINT-Karrieren umfassen.Das Siegel garantiert Schülern, Lehrkräften, Eltern und anderen, dass diese Produkte:

sich gut in den MINT-Unterricht und Haushalte mit Interesse an MINT-Fächern integrieren lassen

wissenschaftlichen, technologischen, technischen und/oder mathematischen Standards entsprechen

die Entwicklung von Kompetenzen für das 21. Jahrhundert fördern

Benutzer durch praxisnahes Lernen und Zusammenarbeit motivieren

Andrew B.Raupp, Executive Director von STEM.org Educational Research™, erklärt: „VaxHunt lehrt MINT-Kompetenzen und fördert die MINT-Bildung.Diese Leistung stellt eine Inspiration für diejenigen dar, die die Besten sein wollen, und unterstützt Sie dabei, diejenigen zu begeistern, die zu Hause und in ihren Gemeinden Wert auf MINT-Bildung legen.“

VaxHunt wurde im Dezember 2020 auf der Jahreskonferenz der European Scientific Working Group on Influenza veröffentlicht und hat auch die Studenteninitiative BioBus New York City Virus Hunters in die Spieleentwicklung und Testphasen mit einbezogen.

Jetzt ist es an der Zeit, die Impfstoffinnovationen der nächsten Generation voranzubringen.Dazu brauchen wir eine neue Generation mutiger Kämpfer gegen die Grippe, um die Forschung und Entwicklung kritischer Impfstoffe zu beschleunigen.Erfahren Sie mehr, und schließen Sie sich dem Kampf an unter https://www.influenzer.org/vaxhunt



Über die Influenzer Initiative

Die Influenzer Initiative vom Sabin Vaccine Institute engagiert kreative Köpfe aus verschiedenen Branchen und arbeitet daran, die Entwicklung eines universellen Influenza-Impfstoffs voranzutreiben.Unsere aktuelle Arbeit untersucht die weltweite Reaktion auf COVID-19 mit dem Ziel, die Suche nach einem universellen Influenza-Impfstoff anzuregen und zu unterstützen. Wir bewerten, wie sich positive Veränderungen der Praktiken und Richtlinien – in Wissenschaft und Technologie, in der Impfstoffentwicklung und regulatorischen Wissenschaft, in öffentlich-privaten Partnerschaften und bei der Vorbereitung auf Pandemien – dauerhaft integrieren lassen, um zukünftige Pandemien zu verhindern.

Über STEM.org

STEM.org Educational Research™(SER) wurde 2001 gegründet und ist Amerikas älteste durchgängig aktive private Bildungs-, Forschungs- und Zertifizierungsorganisation für MINT-Fächer.SER arbeitet eng mit Pädagogikforschern, einer internationalen Koalition aus Lehrkräften, Verwaltungsstellen, NGOs und Schulen zusammen und hat eine Reihe zuverlässiger MINT-Maßstäbe etabliert.SER hat mehr als 9.500 Schulen, Bezirke und Organisationen in über 80 Ländern sowie weltweit anerkannte Marken wie Disney, Geomag, Learning Resources, Creation Crate, Modular Robotics, hand2mind, Play-Doh, Educational Insights und Magformers unterstützt.Die Ressourcen und bewährten Best Practices dieser Initiative haben den weltweit einzigartigen und anerkanntesten STEM-Qualifikationsrahmen hervorgebracht, der algorithmisch durch eine Blockchain abgesichert ist: STEM.org Accredited™ für Programme, STEM.org Certified™ für Personen, und STEM.org Authenticated™ für Produkte.

