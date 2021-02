The Sabin Vaccine Institute

ワシントン発, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ワクチン情報やパンデミックに関しては、ゲーム環境であっても「認証済み」や「信頼される」などの文言が重視される。学生、教師、生涯学習者を対象とするVaxHunt: The Quest to Prevent the Next Pandemic (将来のパンデミック予防クエスト) ゲームの各モジュールは、STEM.org Educational Research™ (SER) の入念な審査を経て、STEM.orgのAuthenticated™トラストマークを取得しているため、安心してプレイできる。



次世代のワクチン研究者を鼓舞してインフルエンザに対処することが、次のパンデミックを防ぐための鍵となる。VaxHuntは、プレイヤーがトリビアやパズルに挑戦して、以下の内容を知ることができるオンラインゲームだ。

インフルエンザの脅威とパンデミック (世界的大流行) の歴史

インフルエンザパンデミックの予防にワクチンが必要な理由

インフルエンザワクチン開発の課題

分野の枠を超える革新的研究によるこれら課題への対処方法

STEM.org Authenticated™トラストマークが付いた教育リソースは、サポート教材、多様性とインクルージョン、社会化とコミュニケーション、想像力と認知、STEM関連キャリアの基準など、詳細なSTEM基準に準拠している。このトラストマークは、学生、教育者、保護者、その他の人々に対して、以下のことを保証する。

STEM対応の教室や自宅にシームレスに統合できる

科学、技術、エンジニアリング、数学の基準に準拠する

21世紀に求められるスキルの開発を支援する

実践的な学習とコラボレーションを通じてユーザーの関心を呼ぶ

STEM.org Educational Research™常任理事のアンドリュー・B・ラウプ (Andrew B. Raupp) は次のように述べている。「VaxHuntはSTEM教育スキルを充実させるとともに、STEM教育の推進にも役立ちます。このゲームは、最高の人材を目指す人を触発し、自宅やコミュニティでSTEMを重視する人々の心を捉える能力を再確認することにつながります。」

VaxHuntは、2020年12月に開催されたヨーロッパインフルエンザ科学ワーキンググループ (European Scientific Working Group on Influenza) 年次総会で紹介されたほか、BioBusのNew York City Virus Hunters学生プログラムにも参加し、ゲーム開発のレビューとテストを実施した。

今こそ、次世代ワクチンの革新を加速するときである。重要なワクチン研究開発を加速するには、インフルエンザと闘う次世代の勇敢な人材が必要となる。「クエスト」の詳細と参加については、https://www.influenzer.org/vaxhuntを閲覧されたい



Influenzerイニシアティブについて

Influenzerイニシアティブ (Influenzer Initiative) は、サビン・ワクチン・インスティテュート (Sabin Vaccine Institute)が主催するもので、多様な分野から創造的な発想の持ち主が参加して、世界でのインフルエンザワクチン開発を加速させる取り組みを行っている。現在は、COVID-19への世界的な対応を継続的に検討しており、全人口へのワクチン接種によるインフルエンザ予防に向けて情報を提供し、啓蒙を行っている。科学技術、ワクチン開発、規制科学、官民連携、パンデミック対策などの実践と政策における有益な変化を、将来のパンデミックを防ぐためにどのように持続させられるかを評価している。

STEM.orgについて

2001年に設立されたSTEM.org Educational Research™ (SER) は、米国でも運営歴が長い株式非公開のSTEM教育研究および資格認定団体である。SERは教育研究者と緊密に協力し、教師、行政担当者、NGO、学校と国際的に連携して、信頼できる一連のSTEM基準を制定している。SERは、これまでに80カ国以上で9,500を超える学校、学区、団体と協力してきたほか、ディズニー (Disney)、ゲオマグ (Geomag)、ラーニングリソーシズ (Learning Resources)、クリエーションクレート (Creation Crate)、モジュラーロボティクス (Modular Robotics)、hand2mind、プレイドゥー (Play-Doh)、エデュケーショナルインサイツ (Educational Insights)、マグフォーマーズ (Magformers) など、世界的に認められるブランドとも連携してきた。このイニシアティブのリソースと実証済みのベストプラクティスにより、世界初で最も認められる、ブロックチェーンで保護されたアルゴリズムによるSTEM認定フレームワークのSTEM.org Accredited™ for Programs、STEM.org Certified™ for People、STEM.org Authenticated™ for Productsが確立されている。

