Nas informações sobre vacinas e pandemias, palavras como autêntico e confiável são importantes, mesmo com games. Estudantes, professores e interessados podem jogar o VaxHunt: The Quest to Prevent the Next Pandemic com a confiança de que cada módulo foi completamente revisado pela STEM.org Educational Research™ (SER), recebendo a marca de confiança STEM.org Authenticated™.



Inspirar a próxima geração de cientistas vacinais a combater a gripe é fundamental para prevenir a próxima pandemia. VaxHunt é um game online que apresenta trivialidades e desafios de enigmas onde os jogadores exploram:

A ameaça e o histórico de pandemias de gripe

Por que precisamos de uma vacina para prevenir uma pandemia de gripe

Os desafios do desenvolvimento de vacinas contra a gripe

Como esses desafios podem ser enfrentados por meio da ciência transdisciplinar inovadora

Os recursos educacionais com a marca de confiança STEM.org Authenticated™ estão em conformidade com os padrões STEM aprovados, incluindo critérios para materiais de apoio, diversidade e inclusão, socialização e comunicação, imaginação e cognição e carreiras STEM. A marca de confiança garante aos alunos, educadores, pais e outros que esses produtos:

Sejam perfeitamente integrados em salas de aula e residências compatíveis com STEM

Estejam alinhados aos padrões de Ciências, Tecnologia, Engenharia e/ou Matemática

Apoiem o desenvolvimento de competências do século XXI

Atraiam os usuários por meio de aprendizagem prática e colaboração

De acordo com Andrew B. Raupp, Diretor Executivo da STEM.org Educational Research™, o game “VaxHunt ajuda a fortalecer as habilidades de aprendizado STEM enquanto promove a educação STEM. Essa conquista servirá de inspiração para outros que aspiram ser os melhores e reafirma sua capacidade de cativar aqueles quem aprecia o STEM em casa e nas suas comunidades.”

Lançado em dezembro de 2020 na conferência anual do Grupo de Trabalho Científico Europeu sobre Influenza, o VaxHunt também envolveu o programa estudantil BioBus New York City Virus Hunters na revisão e teste de desenvolvimento do game.

Agora é a hora de estimular a próxima geração de inovação vacinal. Para isso é necessária uma nova geração de corajosos combatentes contra a gripe para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento indispensável de vacinas. Saiba mais e participe da missão em https://www.influenzer.org/vaxhunt



Sobre a Influenzer Initiative

A Influenzer Initiative, liderada pelo Sabin Vaccine Institute, atrai pensadores criativos de diversos setores e trabalha para acelerar o desenvolvimento de uma vacina universal contra a gripe. O nosso trabalho atual continua a examinar a resposta global contínua à COVID-19, informando e inspirando a busca de proteção vacinal universal contra a gripe. Avaliamos como as mudanças benéficas nas práticas e políticas -- em todo o cenário científico e tecnológico, desenvolvimento de vacinas e ciências regulatórias, parcerias público-privadas e preparação para pandemias -- podem ser sustentadas para prevenir futuras pandemias.

SOBRE A STEM.org

Fundada em 2001, a STEM.org Educational Research™ (SER) é a mais duradoura organização de pesquisa e credenciamento em educação STEM privada da América. Trabalhando em estreita colaboração com pesquisadores pedagógicos, uma coalizão internacional de educadores, administradores, ONGs e escolas, a SER estabeleceu um conjunto confiável de referências STEM. A SER já atendeu mais de 9.500 escolas, distritos e organizações em mais de 80 países, bem como marcas reconhecidas globalmente como Disney, Geomag, Recursos de Aprendizagem, Creation Crate, Modular Robotics, hand2mind, Play-Doh, Educational Insights e Magformers. Os recursos e as melhores práticas comprovadas desta iniciativa produziram a estrutura de credenciamento STEM algorítmica mais reconhecida e original do mundo: STEM.org Accredited™ para Programas, STEM.org Certified™ para Pessoas e STEM.org Authenticated™ para Produtos.

