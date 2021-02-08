华盛顿, Feb. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 涉及到疫苗信息和流行病时，人们非常重视“真实”和“值得信赖”这样的词语，即使在游戏环境中也是如此。学生、教师和终身学习者在玩VaxHunt: The Quest to Prevent the Next Pandemic游戏时可以确信，每个模块都已经过STEM.org Educational Research™（SER）的彻底审查并已获得STEM.org Authenticated™信任标识。



激励下一代疫苗科学家应对流感是预防未来疫情的关键。VaxHunt是一款在线游戏，通过其中的益智问答和谜题挑战让玩家了解：

流感疫情的威胁和历史

我们为什么需要疫苗来预防流感疫情

开发流感疫苗的挑战

如何通过创新的跨学科科学应对这些挑战

获得STEM.org Authenticated™信任标记的教育资源符合经过审核的STEM标准，包括支持材料、多样性和包容性、社交和沟通、想象力和认知以及STEM职业发展方面的标准。这一信任标记向学生、教育工作者、家长和其他人保证相关产品满足以下要求：

可以无缝集成于STEM友好型教室和家居

符合科学、技术、工程和/或数学标准

支持21世纪技能发展

让用户参与实践型学习和协作

STEM.org Educational Research™执行主任Andrew B. Raupp表示：“VaxHunt有助于加强STEM学习技能，同时促进STEM教育。这一成就将为其他渴望成为最佳的人们带来鼓舞，并再次确认了我们有能力在家庭和社区中吸引那些重视STEM的人们。”

于2020年12月在欧洲流感科学工作组年会上推出的VaxHunt还与BioBus New York City Virus Hunters（纽约市病毒猎手）学生计划合作，进行游戏开发评审和测试。

现在是推动下一代疫苗创新的时候了。这将需要对抗流感的新一代勇士来加快关键性的疫苗研究和开发。若需了解更多信息，请访问https://www.influenzer.org/vaxhunt

关于Influenzer Initiative

Influenzer Initiative由Sabin疫苗研究所主导，正在调动来自不同部门的创意思维人士，努力加速通用流感疫苗的开发。我们目前的工作继续考察全球针对新冠肺炎的持续响应措施，藉此为推广普及流感疫苗接种提供依据和启示。我们评估如何维持有益的做法和政策变化以防止今后疫情发生，这涉及科学和技术领域、疫苗开发和监管科学、公私合作和疫情防范等方面。

关于STEM.org

成立与2001年的STEM.org Educational Research™（SER）是美国持续运营时间最长的私营STEM教育研究和认证机构。通过与流行病研究机构、一家国际教育机构联盟、行政机构、非政府组织和学校组密切合作，SER建立了一套值得信赖的STEM基准。SER已先后服务于80多个国家的9500多个学校、地区和组织，以及诸如Disney、Geomag、Learning Resources、Creation Crate、Modular Robotics、hand2mind、Play-Doh、Educational Insights和Magformers等全球知名品牌。这项计划的资源和经过验证的最佳实践产生了世界首创的且最受认可的区块链安全算法STEM验证框架：针对程序的STEM.org Accredited™、针对人员的STEM.org Certified™，以及针对产品的STEM.org Authenticated™。

媒体联系人：

Mary Beth Woodin

press@sabin.org

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