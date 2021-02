Selskabsmeddelelse nr. 62

Vejle, den 8. februar 2021



Waturu Holding A/s har indgået aftale med en ny Interim CFO



Henrik F. Stoltenberg, tiltræder d.d., som Interim CFO for Waturu Holding A/S koncernen. Henrik F. Stoltenberg er partner i Copenhagen Corporate Finance. Han besidder stor tværindustriel C-level –og bestyrelseserfaring fra tidligere stillinger inden for handel (B2C/B2B), service, udvikling, produktion samt finansiering såvel nationalt som internationalt.

Henrik F. Stoltenberg har en analytisk og strategisk tilgang med en vedholdende resultatorienteret eksekvering gennem hans talrige gennemførte M&A, forretningsudvikling-, forandrings-, restrukturering- og revitaliseringsprojekter.

Uddannet HD i regnskabsvæsen Henrik Stoltenberg udtaler: ”Det er en spændende opgave, som jeg glæder mig til at tage fat på. Der er mange opgaver som forestår i Waturu, men jeg ser også frem til at kunne bidrage til udviklingen af datterselskaberne Aquaturu A/S og Watgen Medical A/S”.



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



