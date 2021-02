TORONTO, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada, une société sans but lucratif indépendante, annonce ce jour sa toute nouvelle Norme d’excellence organisationnelle (NEO). Avec la NEO, Excellence Canada fixe la barre en matière de rendement pour l’excellence et le mieux-être dans l’environnement dynamique du travail actuel.



La NEO est un cadre de travail à la fois robuste et flexible qui utilise une évaluation axée sur les données pour trouver lacunes et opportunités d’amélioration continue dans toutes les organisations du secteur privé et public, les entreprises et les institutions. La mise en place et la certification de la NEO permettront aux organisations d’adopter les meilleures pratiques pour atteindre l’excellence et un rendement optimal.

La NEO d’Excellence Canada est un produit formidable bénéficiant de 36 années d’expérience qui établit des normes et travaille en collaboration avec des milliers d’organisations pour réussir à les mettre en place, combiné avec des mois de recherche sur l’avenir du travail et comment relever avec succès les défis actuels uniques tout en préparant l’avenir.

Depuis plus d’une décennie, les organisations ont vu venir les impacts de la mondialisation et de la technologie sur l’organisation du travail et le rendement. Mais, rien ne les a préparé au changement brusquement imposé du jour au lendemain par la COVID-19.

« La pandémie de la Covid-19 a durement touché les personnes, les familles et les organisations. Force a donc été à Excellence Canada de reconnaître la nécessité d’établir un cadre de travail révisé et plus robuste pour aider les organisations à composer avec les nouvelles réalités de ‘l’avenir du travail’ comme savoir comment, où et quand les gens travailleront, » estime Allan N. Ebedes, Président et chef de la direction d’Excellence Canada. « C’est précisément ce que fait la Norme d’excellence organisationnelle. Nous avons aussi accordé une plus grande attention à l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous sommes reconnaissants à nos nombreux partenaires d’un bout à l’autre du pays pour leur contribution et leur expérience qui nous ont permis de mettre au point la NEO ».

Excellence Canada aide les organisations à trouver des solutions adaptées aux défis propres à chaque lieu de travail, en adoptant la Norme d’excellence organisationnelle.

Les organisations peuvent mettre en œuvre la NEO et achever la certification en s’appuyant sur des recommandations fondées sur les résultats pour des programmes, mesures, consultations, formations et initiatives leur permettant d’améliorer leur excellence générale. Les solutions de la NEO sont conçues pour être flexibles et donner aux organisations les outils nécessaires à innover et s’adapter aux nouveaux défis qui surviennent.

L’objectif principal de la NEO n’est pas seulement de relever les défis de 2021, mais aussi d’assurer l’avenir des lieux de travail en établissant une culture d’excellence parmi les effectifs, ouverte à l’amélioration continue

« La plus grande valeur qu’il y a de chercher à atteindre cette Norme, c’est qu’elle ne laisse aucun doute quant à ce qu’une organisation de premier plan doit être et doit faire, elle oriente tout le personnel à penser à l’excellence et à en parler dans un langage commun afin de tendre vers un but commun » Martin Stefanczyk, Directeur de programme, Initiatives générales et stratégiques, Ville d’Aurora.

À un niveau élevé, Excellence Canada se concentre sur six moteurs d’excellence organisationnelle : Le leadership, la planification, les clients, nos gens, les processus, et les partenaires.

La Norme d’excellence organisationnelle d’Excellence Canada comprend des résultats désirés pour :

l’égalité, la diversité, l’inclusion

l’agilité et l’adaptabilité

la gestion des risques d’entreprise

la gestion des crises

la planification en période de pandémie

la transformation numérique

le mieux-être financier

le mieux-être mental et physique

La NEO s’aligne sur d’autres prix et programmes d’Excellence Canada, offrant aux organisations des occasions d’avoir un plus grand avantage compétitif. Les organisations qui répondent aux critères de la NEO peuvent demander la reconnaissance nationale dans le cadre du programme prestigieux des Prix Canada pour l’Excellence.

Les parties intéressées devraient s’inscrire pour suivre un webinaire en direct qui explique la nouvelle norme en plus de détails :

Le pourquoi, le comment et le pourquoi maintenant de la NEO

Joignez-vous à nous pour un webinaire gratuit d’une heure qui sera diffusé le 11 février 2021 à 13 heures, heure normale de l’est.

Découvrez les premières étapes à suivre pour mettre en œuvre la NEO par une présentation à la haute direction ou en effectuant une évaluation de référence par rapport aux critères de la NEO. Réservez une conversation avec un conseiller de la NEO .

À propos d’Excellence Canada

Excellence Canada est une société sans but lucratif indépendante dont le but est de promouvoir l’excellence organisationnelle partout au Canada. Depuis plus de 36 ans, la société aide les entreprises à prospérer en leur proposant des programmes et des pratiques hautement efficaces. Sa vision est de promouvoir l’excellence dans chaque organisation en leur donnant les moyens de la mettre en œuvre partout au Canada et de soutenir l’excellence dans tous les secteurs de l’économie.

En tant qu’autorité nationale en matière d’excellence organisationnelle, de milieux de travail sains® et de santé mentale au travail®, Excellence Canada offre des cadres de travail, des normes, des conseils et des services indépendants de vérification et de certification aux organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs. C’est aussi le dépositaire et juge du prestigieux programme Prix Canada pour l’excellence.

Renseignements pour les médias :

Bonita Savard, Gérant, Certification et prix

1-416-251-7600 poste 233

Email: bonita@excellence.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef052b02-1719-45ed-aeb0-2f1867b8118d