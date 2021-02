8. veebruaril 2021 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja AS Kapitel gruppi kuuluva OÜ Tiigiveski Arendus vahel leping Liivalaia äri- ja elukvartali ehituseks aadressil Liivalaia tn 34 ja 36, Tallinn.



Sõlmitud leping hõlmab Liivalaia äri- ja elukvartali nulltsükli ehitust ehk maa-aluseid ehitustöid ja välistrasside rajamist. Lepingu maksumus on ligikaudu 14 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Nulltsükli ehitustööde plaanitud kestus on ligikaudu 19 kuud.

Kokku 77 000 m² brutopinnaga ja 36 000 m² üüripinnaga Liivalaia kvartal koosneb kokku kolmest hoonest ja neid ühendavast parkimismajast. Arendaja plaanide kohaselt valmib 9-korruseline hoone 3000 m² üürikorteritega 2024. aasta jaanuaris, 15-korruseline ärihoone üüripinnaga 9000 m² 2024. aasta mais ning 28-korruseline ärihoone üüripinnaga 19 000 m² 2024. aasta augustis. Kvartalisse kavandatakse 5000 m² erinevaid toitlustus- ja teeninduspindu, kahekorruselisse maa-alusesse parklasse ja parkimismajja tuleb kokku 470 parkimiskohta koos Eesti suurima jalgrataste siseparklaga.

Liginullenergiahooned on projekteeritud vastavalt rahvusvahelise BREEAM standardi Excellent tasemele. Lisaks uutele hoonetele rajab arendaja kaks uut juurdepääsuteed, avaliku pargi ja haljasala.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

AS Kapitel ( kapitel.ee ) on Baltikumi suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mis arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ja büroohooneid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 185 000 m² üüritavat pinda.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktor Marek Hergauk, tel +372 680 5105.

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.

