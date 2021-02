Nexans remporte un contrat de fourniture de câbles sous-marins à Hadselfjord pour renforcer la sécurité d'approvisionnement des archipels norvégiens

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Le projet fournira une connexion par câbles électriques de 170 kV à travers un fjord de près de neuf kilomètres dans le nord de la Norvège, à une profondeur de 200 mètres.



La valeur de ce contrat est supérieure à 18 millions d'euros.



Nexans fournira une solution dédiée pour assurer la continuité de l'alimentation électrique de la population des archipels des îles Lofoten et Vesterålen.

Paris, le 9 février 2021 – Nexans remporte une importante commande de Statnett, le gestionnaire national du réseau de transport d’électricité norvégien, pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle liaison électrique sous-marine haute tension traversant le Hadselfjord, dans l'extrême nord du pays. Ce projet est essentiel pour renforcer la sécurité d'approvisionnement d'une population d'environ 50 000 personnes dans les archipels des Lofoten et des Vesterålen.

Ce projet est vital pour Statnett, car le câble actuel, installé en 1977, a dépassé sa durée de vie technique. Nexans va donc moderniser la liaison en installant deux systèmes de câbles sous-marins de 170 kV d’une longueur d'environ 8,8 km à une profondeur d'eau maximale de 200 mètres.

Elisabeth V. Vardheim, Vice-présidente exécutive de Statnett, déclare : « Le projet Hadselfjord renforcera la sécurité de l'approvisionnement dans la région et facilitera l'électrification et les développements futurs. Le contrat englobant les câbles est la partie la plus cruciale de ce projet, et nous sommes impatients de travailler avec Nexans sur ce projet. Lors de précédents contrats, Nexans s’est révélé être un bon fournisseur ».

Le tracé du câble traverse le Hadselfjord entre Fiskebøl et Melbu dans les Vesterålen. Le contrat EPCI comprend l'ingénierie, la fourniture, la construction et l'installation des systèmes de câbles basés sur la technologie éprouvée de Nexans en matière de câbles sous-marins isolés au polyéthylène réticulé (XLPE). Les câbles tripolaires seront dotés d'un élément à fibres optiques intégré pour les communications et la mesure répartie de température (DTS). Le contrat comprend également des câbles XLPE unipolaires pour les sections terrestres de la liaison, ainsi que des accessoires tels que des terminaisons de câbles, des jonctions de câbles, des systèmes de mise à la terre et des systèmes anti-corrosion.

Les câbles du projet Hadselfjord seront fabriqués dans l'usine Nexans spécialisée dans les câbles haute tension sous-marins à Halden, en Norvège, et les éléments à fibres optiques seront produits dans l'usine Nexans de Rognan, dans le nord de la Norvège. Les câbles ont une durée de vie de 40 ans et leur installation devrait commencer en 2022.

Ragnhild Katteland, Vice-présidente exécutif du Business Group Systèmes sous-marins et terrestres de Nexans, souligne : « Notre raison d’être, « électrifier le futur », s'inscrit dans le cadre d'une longue collaboration avec Statnett sur différents types de projets, notamment les liaisons électriques traversant les fjords. Nous sommes donc ravis que Statnett nous ait fait confiance une fois de plus pour le projet Hadselfjord ».

À propos de Nexans

Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

