Ørsted A/S meddeler sin intention om at udstede subordinerede grønne hybrid-obligationer bestående af en GBP-tranche af benchmark-størrelse med første rentejustering efter 12 år (NC12) og en EUR-tranche af benchmark-størrelse med første rentejustering efter 10 år (NC10), begge trancher med udløb i 3021.

Formålet med transaktionen er at øge Ørsted’s udestående beløb af hybrid-obligationer og at delvist refinansiere den eksisterende EUR 700 million 6.25% hybrid-obligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari første gang den 26. Juni 2023. Ørsted har i dag også inviteret ejere af denne hybrid-obligation til at tilbyde Ørsted A/S at tilbagekøbe sådanne hybrid-obligationer - se særskilt koncernmeddelelse relateret til købstilbuddet.

Provenuet fra hybrid-obligationerne vil blive allokeret til Ørsted’s investeringer i grønne energiprojekter i henhold til Ørsteds ’Green Finance Framework’, der har en ’second opinion’ fra Cicero med ’Dark Green Shading’ (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).

Ørsted A/S har en rating på Baa1 med stabilt outlook hos Moody's, BBB+ med stabilt outlook hos Standard & Poor's og BBB+ med stabilt outlook hos Fitch. Ørsted A/S' grønne hybrid-obligationer forventes at blive tildelt en rating på Baa3 hos Moody's, BB+ hos Standard & Poor's og BBB- hos Fitch.

Goldman Sachs International er ’Global Coordinator’ på transaktionen og ’Joint Lead Manager’ sammen med Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley & Co. International plc og Nordea Abp.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2021 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

+45 99 55 77 65

cabkj@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

+45 99 55 79 96

Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro).

