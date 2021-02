Le Bona ErgoEdge permet un ponçage plus rapide et plus simple dans une position verticale et ergonomique

Le Bona ErgoEdge permet un ponçage plus rapide et plus simple dans une position verticale et ergonomique

MALMO, Suède, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona®, une société mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits d'installation, de rénovation, d'entretien et de restauration des sols de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel accessoire pour le système Bona FlexiSand Pro, le Bona ErgoEdge. Cet accessoire innovant permet aux artisans spécialisés dans les sols d'obtenir un ponçage lisse et efficace dans les coins et les bords sans avoir à s'agenouiller ou à se plier grâce à un système de fixation à cette machine verticale déjà commercialisée.



« Avec le Bona ErgoEdge, les 3,5 heures de ponçage types d'une journée (habituellement passées à genoux) sont réduites à moins d'une heure, transformant ainsi le côté éreintant du ponçage en expérience plus saine et plus confortable », déclare Jochen Röhrich, responsable des produits abrasifs et des machines pour la région EMEA/APAC, chez Bona AB.

Le ponçage des bords est un passage obligé si l'on veut obtenir une surface de revêtement de sol idéale pour la coloration et la finition. Bien que certaines ponceuses de bord offrent précision et contrôle, il s'agit généralement d'un travail qui demande beaucoup de main-d'œuvre avec des heures passées accroupi ou agenouillé. Le Bona ErgoEdge est spécialement conçu pour être monté sur le Bona PowerDrive Connect et fixé à la puissante ponceuse Bona FlexiSand 1.9. Les disques de 178 mm de large offrent une portée et un contrôle de ponçage parfaits, ainsi qu'une surface plus large en un seul passage. Avec la roue de distance murale, le Bona ErgoEdge permet un ponçage plus rapide et plus simple dans une position verticale et ergonomique. Les difficultés liées au ponçage des bords sont désormais considérablement réduites.

« Grâce aux disques courbes plus larges qui s'étendent jusqu'aux bords de la Bona FlexiSand, le ponçage des extrémités peut être effectué à 90 % debout, le tout sans changer de machine », ajoute M. Röhrich. « Cette nouvelle innovation permet de gagner du temps et offre une expérience plus ergonomique pour l'artisan tout en produisant un résultat de plus grande qualité. »

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale qui fournit des produits d'installation, de rénovation, d'entretien et de restauration de sols de qualité supérieure. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 2,6 milliards SEK (soit 248 millions EUR) en 2018. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com.

Pour plus de détails :

Jochen Röhrich, responsable des produits abrasifs et machines région EMEA/APAC, Bona AB

Tél. +49 151 14702415 ou e-mail : Jochen.rohrich@bona.com

Heather Lindemann, communications d'entreprise, Bona

Tél. +001 800 872-5515 ou heather.lindemann@bona.com

Photos disponibles :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd859c01-62d2-4f98-9e0f-9565903fd496/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/987941c0-5e99-44b4-b7d1-430ba925d228/fr