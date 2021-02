Coop Pank AS

February 09, 2021 04:22 ET

February 09, 2021 04:22 ET





Coop Pank AS (pank) annab teada, et panga nõukogu liige Ardo Hillar Hansson on teavitanud panga juhatust oma soovist astuda tagasi nõukogu liikme kohalt seoses asumisega ametisse Eesti Vabariigi peaministri majandusnõunikuna.

Ardo Hillar Hanssoni tagasiastumise avaldus esitatakse 14.04.2021 toimuvale panga aktsionäride üldkoosolekule teadmiseks. Ardo Hillar Hanssoni volitused panga nõukogu liikmena kehtivad kuni 14.04.2021.

Coop Pank tänab Ardo Hillar Hanssonit panga strateegia arendamiseks tehtud panuse eest.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 84 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kristjan Seema

Turundus ja kommunikatsioonijuht

Telefon: +372 5505 253

E-post: kristjan.seema@cooppank.ee