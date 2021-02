Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af den berørte afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdi for den pågældende afdeling. Indre værdi er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med den pågældende afdeling ophæves hermed.



Der er tale om følgende afdeling:

SPIC25KL Sparinvest INDEX OMX C25 KL DK0060442556

Vi beklager forsinkelsen.



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk eller nso@sparinvest.dk

Niels Solon

Managing Director

Sparinvest S.A.