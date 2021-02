Admiral Markets AS on saanud Eesti Finantsinspektsioonilt 08.02.2021 koostatud otsuse, millega on määratud väärtpaberituru seaduse nõuete rikkumise eest rahatrahv 32 000 eurot. Admiral Markets AS on pidevas koostöös Finantsinspektsiooniga ja on käitunud alati kliendi parimates huvides.

Aprillis 2020 toimus maailma finantsturgudel esmakordselt sündmus, millest tulenevalt polnud rahvusvahelised finantsplatvormid valmis negatiivsete hindade kajastamiseks ja krediidilimiitide arvutamiseks. Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov kinnitas, et ettevõte tegutses klientide parimates huvides ja kindlustas, et kliendid saaksid jätkuvalt globaalsetel finantsturgudel kaubelda.

“Me oleme alati lähtunud sellest, et tagada oma klientide huvide kaitse üle maailma. Toimunud olukorras seisime selle eest, et vähendada klientide võimalikku mõju. Admiral Marketsi eesmärk on alati olla kvaliteediliider, pakkuda parimat teenust ja avatud suhtlust oma klientide ning koostööpartneritega,” märkis Bogatenkov. “Teavitasime oma kliente varakult võimalikest anomaaliatest finantsturgudel ja palusime neil olla tähelepanelikud.”

Otsuse tegemisel ei ole Admiral Markets AS-i hinnangul arvesse võetud kõiki turuspetsiifilisi asjaolusid, mistõttu otsustab ettevõte lähiajal selle vaidlustamise üle.

Lisainfo: