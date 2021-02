February 09, 2021 05:45 ET

February 09, 2021 05:45 ET

Sparinvest S.A. offentliggør hermed meddelelse om en kommende opdatering af prospektet for Sparinvest SICAV. Prospektændringerne forventes at træde i kraft den 9. marts 2021.



Ændringerne er beskrevet i ”Notice to shareholders”, som er vedhæftet nærværende fondsbørs­meddelelse.

I den forbindelse skal det fremhæves, at nedenstående afdelinger vil ændre navn for bedre at afspejle afdelingernes investeringsstrategi;

Nuværende navn Nyt navn Sparinvest SICAV – Investment Grade Value Bonds Sparinvest SICAV – Global Investment Grade Sparinvest SICAV – Value Bonds – Short Dated High Yield Sparinvest SICAV – Global Short Dated High Yield Sparinvest SICAV – Value Bonds – Global Ethical High Yield Sparinvest SICAV – Global Ethical High Yield Sparinvest SICAV – Value Bonds – Emerging Markets Corporates Sparinvest SICAV – Emerging Markets Bonds

Foreningens nye prospekt med tilhørende dansk appendix forventes at blive offentliggjort på ikrafttrædelsesdagen den 9. marts 2021 og vil i den forbindelse blive gjort tilgængelig på sparinvest.dk.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 03.

Med venlig hilsen

Niels Solon



Direktør, ID-Sparinvest,

Filial af Spainvest S.A., Luxembourg

