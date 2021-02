Tookitaki Holding Pte. Ltd.

February 09, 2021 06:00 ET

Tookitaki implementará su Suite Antilavado de Dinero (AMLS) líder del sector para ayudar a Hakrinbank a detectar y prevenir delitos financieros

La implementación mejorará de forma significativa el sistema Antilavado de Dinero (AML) legado actual y el espacio de análisis de datos

PARAMARIBO, Suriname, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tookitaki una empresa mundial de tecnología regulatoria (RegTech) que permite que las instituciones financieras desarrollen programas de cumplimiento sostenible, anunció hoy una asociación con Hakrinbank, un banco líder sudamericano con sede en Suriname, para fortalecer sus capacidades de detección y gestión de alertas de Antilavado de Dinero (AML).

A fin de mejorar su sistema legado y aumentar su capacidad para detectar, priorizar, investigar, informar y prevenir mejor los delitos financieros, Hakrinbank seleccionó a Tookitaki para implementar la oferta AMLS de vanguardia de RegTech en la producción, aprovechando la combinación única de datos de clientes, cuentas y transacciones del banco.

Anteriormente, el manejo de alertas e Hakrinbank era principalmente manual debido al número de falsos positivos (alertas que no representan actividad sospechosa). El banco buscó un sistema capaz de reducir el volumen de alertas sin aumentar el riesgo de desaprovechar cualquier actividad sospechosa. Tookitaki fue seleccionada después de demostrar una detección superior de patrones AML sospechosos utilizando una arquitectura de solución moderna que puede reemplazar los sistemas existentes del banco a lo largo del tiempo y ofrecer una ruta de migración a futuras capacidades de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML).

La Suite Antilavado de Dinero (AMLS) de Tookitaki es una solución de aprendizaje automático galardonada e integral con módulos en torno al monitoreo de transacciones y detección de nombres. Esta solución complementa los sistemas legados actuales, reduce alertas falsas y detecta los casos sospechosos "no identificados", lo que aumenta la eficacia y efectividad de los procesos de cumplimiento AML. La solución ayudará a Hakrinbank a priorizar alertas de forma inteligente, usar la IA para aumentar la precisión de detección y mejorar la eficacia de la investigación a través de una interfaz de usuario fácil de administrar.

El Sr. Abhishek Chatterjee, fundador y director ejecutivo de Tookitaki, dijo: "Tookitaki continúa siendo un socio de confianza de los bancos globales para el desarrollo de programas de cumplimiento sostenible. El trabajo con Hakrinbank viabiliza grandes avances en el dinámico mercado de servicios financieros del Caribe. Es una gran oportunidad para detectar delitos financieros nuevos y emergentes, ayudar a mitigar los riesgos de cumplimiento y garantizar que los bancos e instituciones financieras estén alineadas con los requisitos regulatorios de cumplimiento”.

“Esta inversión estratégica y asociación con Tookitaki nos permitirá liderar la transformación de una mejor gestión de riesgos, al cambiar de prácticas de AML basadas en reglas convencionales a un enfoque de AML totalmente automatizado y comprobado para el futuro. Esperemos que a través de esta jornada, también podamos cambiar la percepción de la región del Caribe como de alto riesgo. Con el aumento de las transacciones digitales, la lucha contra el lavado de dinero se volvió más complicada que antes, sin embargo; estamos comprometidos a abordar esta amenaza a través de esta asociación ", dijo Rafiek Sheorajpanday, director ejecutivo de Hakrinbank.

El año pasado, la Unión Europea puso en la lista negra a un puñado de jurisdicciones del Caribe debido a prácticas inadecuadas de AML y transparencia fiscal. Sin embargo, los gobiernos de la región y organismos reguladores como el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) están trabajando en estrecha colaboración para tomar medidas para endurecer las regulaciones contra el lavado de dinero, mientras paralelamente, las instituciones financieras están adoptando la IA para mejorar las capacidades de detección e investigación. La región presentó su propia iniciativa, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI) para mejorar la gobernanza.

Tookitaki AMLS es la primera solución de análisis de AML empresarial basada en IA del sector en producción a través de procesos de monitoreo y selección de transacciones con un rendimiento comprobado.

Acerca de Tookitaki

Tookitaki Holding Pte. Ltd. ofrece soluciones de software empresarial dirigidas a los espacios de antilavado de dinero y reconciliación. Con sede en Singapur, la empresa en etapa de crecimiento está innovando el espacio de cumplimiento regulatorio de US $ 100 mil millones al incorporar soluciones impulsadas por el aprendizaje automático accionables, escalables y explicables. La singularidad y robustez de la innovación de Tookitaki en el campo del cumplimiento regulatorio son reconocidas en todo el mundo. En 2020, la empresa ganó los Premios Regulation Asia a la Excelencia, el Premio WITSA Global ICT Excellence y el acelerador G20TechSprint. En 2019, la empresa fue seleccionada como pionera en tecnología por el Foro Económico Mundial, en reconocimiento a su capacidad para moldear el sector de AML y la región de maneras nuevas y emocionantes. Tookitaki cuenta con el respaldo de inversores institucionales como Viola, SIG, Illuminate Financial, Jungle Ventures y Spring Seeds, una rama de inversión del gobierno de Singapur.

Acerca de Hakrinbank

Hakrinbank, fundado hace 85 años, es un banco de servicio completo que se esfuerza continuamente por operar de forma orientada al cliente, con enfoque principal en los segmentos de negocios y de consumo de medianos y altos ingresos. Nuestra ambición es ser el "banco preferido" para nuestros segmentos de clientes focalizados mediante una magnífica experiencia de cliente. El Hakrinbank está fuertemente arraigado en la sociedad surinamesa, y hace una importante contribución al desarrollo de diversos sectores, empresas, familias y la sociedad.

Como una de las principales instituciones financieras de Suriname, Hakrinbank trabaja en su plan de acción para ofrecer productos y servicios digitales e innovadores. Recientemente lanzamos nuestra plataforma de comercio electrónico, hoppa! y nuestra cartera móvil Mopé. En la actualidad trabajamos en mejoras y nuevos productos y servicios como una nueva plataforma de banca en línea y móvil.

El aumento de productos digitales e innovadores de los bancos conduce a aumento de la ciberseguridad y riesgos de delitos financieros, una de nuestras mayores fuentes de amenazas. La prevención del fraude y el lavado de dinero exige medidas adecuadas. Bien así, el fortalecimiento de nuestra estructura de gestión de riesgos empresariales y también la creación de mayor concienciación de riesgo tienen un enfoque principal dentro de la organización. En ese sentido, elaboramos programas a escala completa de ciberseguridad y prevención de fraude y avado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT). Conscientes de nuestra posición de liderazgo en el sector financiero en Suriname, mantenemos nuestro compromiso de adoptar el uso de inteligencia artificial para aumentar nuestras capacidades Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) y liderar el camino para lidiar con esta amenaza para nosotros y nuestro país. La asociación con Tookitaki nos permitirá alcanzar estos objetivos.