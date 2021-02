Tookitaki implementará sua Anti-Money Laundering Suite (Suíte Anti-Lavagem de Dinheiro - AMLS) líder do setor para ajudar o Hakrinbank a detectar e prevenir crimes financeiros

A implementação irá aprimorar substancialmente o sistema AML legado atual e o ambiente de análise de dados

PARAMARIBO, Suriname, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Tookitaki , uma empresa global de tecnologia regulatória (RegTech) que permite que instituições financeiras desenvolvam programas de conformidade sustentáveis, anunciou hoje a criação de uma parceria com o Hakrinbank, um banco líder sul-americano com matriz em Suriname, para fortalecer sua capacidade de gerenciamento de detecção e alerta de Anti-Money Laundering (Anti-Lavagem de Dinheiro - AML).

Para aprimorar seu sistema legado e aumentar sua capacidade de detectar, priorizar, investigar, reportar e prevenir melhor o crime financeiro, o Hakrinbank escolheu a Tookitaki para implementar a oferta AMLS de ponta da RegTech na produção, aproveitando o mix exclusivo de dados de clientes, contas e transações do banco.

Tradicionalmente, os alertas do Hakrinbank são normalmente manuais devido ao número de falsos positivos (alertas que não representam atividade suspeita). O banco buscou um sistema que pudesse reduzir o volume de alertas, sem aumentar o risco de deixar passar nenhuma atividade suspeita. A Tookitaki foi selecionada após demonstrar uma detecção superior de padrões AML suspeitos por meio de uma arquitetura de solução moderna que substitui os sistemas existentes do banco ao longo do tempo e fornece um caminho de migração para futuras capacidades de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquinas (AM).

A Anti-Money Laundering Suite (AMLS) da Tookitaki é uma solução de aprendizado de máquina premiada e integral com módulos de monitoramento de transações e triagem de nomes. Esta solução complementa os sistemas legados atuais, reduz alertas falsos e detecta casos suspeitos “não identificados”, aumentando a eficiência e a eficácia dos processos de conformidade AML. A solução irá ajudar o Hakrinbank a priorizar alertas de forma inteligente, usar a IA para aumentar a precisão da detecção e melhorar a eficiência da investigação através de uma interface de usuário fácil de gerenciar.

Abhishek Chatterjee, Fundador e CEO da Tookitaki, disse: “A Tookitaki continua a ser um parceiro de confiança dos bancos globais para o desenvolvimento de programas de conformidade sustentáveis. O trabalho junto ao Hakrinbank viabiliza avanços no dinâmico mercado de serviços financeiros do Caribe. A parceria oferece uma grande oportunidade para detecção de crimes financeiros novos e emergentes, ajuda na redução dos riscos de conformidade e garantia de que os bancos e as instituições financeiras estejam alinhadas às exigências de regulamentação de conformidade.”

“Com este investimento e parceria estratégica com a Tookitaki poderemos liderar a transformação para uma gestão de riscos ainda mais aprimorada, com a mudança das práticas de AML com base em regras convencionais para uma abordagem de AML totalmente automatizada e à prova do futuro. Temos a esperança de que durante a nossa jornada também possamos mudar a imagem do Caribe de região de alto risco. Com o aumento das transações digitais, o combate à lavagem de dinheiro tornou-se mais complicado do que nunca, mas estamos empenhados em enfrentar essa ameaça através dessa parceria”, disse Rafiek Sheorajpanday, CEO do Hakrinbank.

No ano passado, algumas jurisdições caribenhas foram colocadas na lista negra da União Europeia devido a práticas inadequadas de AML e transparência fiscal. No entanto, os governos e órgãos reguladores da região, como a Financial Action Task Force of Latin America (Força-Tarefa de Ação Financeira da América Latina - GAFILAT ), estão trabalhando em estreita colaboração para tomar medidas para restringir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, enquanto as instituições financeiras paralelas estão adotando IA para aprimorar a capacidade de detecção e investigação. A região lançou sua própria iniciativa, Caribbean Financial Action Task Force (Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe - CFATF) para aprimorar a governança.

A Tookitaki AMLS é a primeira solução de análise de AML empresarial baseada em IA da indústria em produção em todos os processos de monitoramento e triagem de transações com desempenho comprovado.

Sobre Tookitaki

A Tookitaki Holding Pte. Ltd. fornece soluções de software empresarial que atendem a espaços de combate à lavagem de dinheiro e reconciliação. Com sede em Cingapura, a empresa em fase de crescimento está inovando o espaço de conformidade regulatória de US $ 100 bilhões, oferecendo soluções de aprendizado de máquina que são acionáveis, escaláveis e explicáveis. A singularidade e robustez da inovação Tookitaki no campo da conformidade regulatória são reconhecidas em todo o mundo. Em 2020, a empresa ganhou os prêmios Regulation Asia Awards for Excellence, WITSA Global ICT Excellence Award e G20TechSprint accelerator. Em 2019, a empresa foi selecionada como Pioneira Tecnológica pelo Fórum Econômico Mundial, em reconhecimento à sua capacidade de moldar a indústria de AML e a região de maneiras novas e empolgantes. A Tookitaki é apoiada por investidores institucionais como Viola, SIG, Illuminate Financial, Jungle Ventures e Spring Seeds, um braço de investimento do governo de Cingapura.

Sobre o Hakrinbank

O Hakrinbank, fundado há 85 anos, é um banco de serviço completo que se esforça continuamente para operar de forma orientada para o cliente, com foco principal no segmento de negócios e no segmento de consumidores de renda média e alta. Nossa ambição é ser o “banco preferido” dos nossos segmentos de clientes em foco por meio de uma incrível experiência do cliente. O Hakrinbank está fortemente enraizado na sociedade de Suriname, como importante contribuinte para o desenvolvimento de vários setores, empresas, famílias e da sociedade.

Como uma das principais instituições financeiras de Suriname, o Hakrinbank está trabalhando no seu roteiro de fornecimento de produtos e serviços digitais e inovadores. Recentemente lançamos nossa plataforma de e-commerce hoppa! e nossa carteira móvel Mopé. Atualmente estamos trabalhando em aprimoramentos e novos produtos e serviços, como uma nova plataforma de Banco Online e Móvel.

O aumento dos produtos digitais e inovadores dos bancos aumenta também os riscos de cibersegurança e crime financeiro, uma das nossas maiores fontes de riscos. A prevenção da fraude e da lavagem de dinheiro exige medidas adequadas. Por isso, o fortalecimento da nossa estrutura de gestão de riscos corporativos e o aumento da conscientização dos riscos tem um foco principal dentro da organização. Nesse sentido, elaboramos programas completos de cibersegurança e prevenção de fraude e de BC/FT. Com foco na nossa posição de liderança no setor financeiro de Suriname, estamos empenhados em adotar o uso da Inteligência Artificial para aumentar a nossa capacidade de AML/CFT e liderar o caminho para lidar com essa ameaça que afeta nós e nosso país. Com a parceria com a Tookitaki poderemos alcançar esses objetivos.