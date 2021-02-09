伊利诺伊州威尔梅特, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（Nasdaq：MNPR）是一家临床阶段的生物制药公司，主要专注于开发旨在延长癌症患者寿命并改善其生活质量的专有疗法。该公司今天宣布在加拿大发布保护MNPR-101物质成分的专利，强化了其在包括美国、欧洲和日本在内的全球主要市场的现有保护。



“这是我们扩大MNPR-101全球专利资产工作方面的重要进展。”Monopar首席执行官、医学博士Chandler Robinson表示， “MNPR-101是一种新型的同类首创尿激酶纤溶酶原激活物受体（uPAR）的人源化单克隆抗体。uPAR是一个经过充分验证的靶标，看来在某些异常激活的细胞中过表达，但在健康组织中即使存在也很少出现。”

2020年6月，Monopar与NorthStar Medical Radioisotopes，LLC合作，利用MNPR-101建立一种放射免疫疗法（RIT），通过靶向并消除引起细胞因子风暴的异常活化免疫细胞，潜在治疗重症新冠肺炎。由于uPAR在胰腺癌和卵巢癌等多种癌症类型中过表达，因此MNPR-101靶向uPAR在治疗包括癌症在内的其他疾病方面也具有广泛的潜力。

Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示：“我们这项物质组成专利在加拿大的批准感到兴奋，因为这进一步使我们能够在全球范围内探索MNPR-101的潜力。”

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括以下有关陈述：Monopar的物质成分专利（包括加拿大专利）是否在全球主要市场提供保护；Monopar与NorthStar Medical Radioisotopes, LLC利用MNPR-101建立放射免疫疗法（RIT）的合作是否将通过靶向并消除引起细胞因子风暴的异常活化免疫细胞得到对重症新冠肺炎的治疗；MNPR-101在治疗包括胰腺癌和卵巢癌在内的其他疾病方面是否具有广泛的潜力。前瞻性声明涉及风险和不确定性，包括但不限于：Monopar的物质组成专利（包括加拿大专利）未在全球主要市场提供保护；Monopar和NorthStar无法开发RIT治疗重症新冠肺炎；MNPR-101的进一步发展并未得到对癌症的治疗；需要Monopar筹集额外资金来完成MNPR-101或RIT的临床开发（如果有）；商业化的潜力以及治疗方法能够商业化时需求水平方面的不确定性；以及围绕疗法的研究、开发、监管批准和商业化的重大和一般风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar没有义务更新此类声明以反映声明作出后发生的事件或存在的情况。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

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Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

kimtsu@monopartx.com