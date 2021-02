MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Février est le mois national du cœur, un moment pour attirer l’attention sur l’importance de la santé cardiovasculaire et sur ce que nous pouvons faire pour réduire nos risques de maladie cardiaque. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès prématuré chez les femmes : une Canadienne sur trois mourra d’une maladie cardiaque. La mission du Programme pour la santé cardiaque des femmes (PSCF) est d’accroître la sensibilisation, de prévenir les maladies cardiaques et de les traiter. L’infirmière en cardiologie Wendy Wray a créé le PSCF en mai 2009 au CUSM. Le PSCF est la première clinique de prévention des maladies cardiaques pour les femmes dirigée par une infirmière au Canada. Cette initiative vise à instaurer et à maintenir un mode de vie sain, afin de réduire les risques de maladie cardiaque.



Plus de 1 000 Montréalaises ont à ce jour bénéficié de ce modèle de soins préventifs. Les maladies cardiaques peuvent être difficiles à diagnostiquer chez les femmes. Beaucoup d’entre elles ne remarquent pas ses symptômes, comme un malaise pulmonaire, un essoufflement ou une fatigue extrême. Elles peuvent passer à côté de ces symptômes ou les ignorer, retardant ou ne cherchant pas à obtenir une aide médicale, ce qui peut les exposer à un risque encore plus grand.

Le PSCF est financé à 100 % par la générosité des donateurs de la Fondation du CUSM. La clinique a dû modifier ses activités en recourant à la médecine à distance et aux rendez-vous en ligne pour voir ses patientes. La Fondation du CUSM recueille 3 millions de dollars pour soutenir cette initiative. Les dons peuvent aider la clinique à poursuivre ses activités et à renforcer ses services, afin d’éviter que davantage de femmes ne développent une maladie cardiaque.

Le PSCF organisera des événements virtuels pour la journée Portez du rouge, le samedi 13 février 2021. La journée Portez du rouge est célébrée chaque année au Canada pour sensibiliser les gens à la santé cardiaque des femmes. Des événements virtuels sont organisés dans tout le pays pour rappeler à tous les Canadiens, mais surtout aux Canadiennes, d’être attentifs, curieux et proactifs dans la gestion de la santé et du bien-être de leur cœur.

“De nombreuses idées fausses persistent sur les maladies cardiovasculaires : on pense encore qu’il ne s’agit pas d’un « vrai problème » pour les femmes. Le Programme pour la santé cardiaque des femmes s’efforce de remédier à cette situation grâce à l’éducation et à la sensibilisation. Il s’agit de maladies qui peuvent être évitées et nous pouvons sauver plus de vie en conscientisant davantage les femmes au sujet des risques et des symptômes liés aux maladies du cœur.”

-Wendy Wray

Infirmière et directrice du Programme pour la santé cardiaque des femmes, CUSM

La Fondation du CUSM peut organiser des entrevues durant ce mois de la santé cardiaque avec Wendy Wray, infirmière en cardiologie et fondatrice du PSCF. Deux patientes ayant subi une crise cardiaque et étant maintenant suivies avec reconnaissance au PSCF sont également disponibles pour des entrevues.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des plus importants hôpitaux universitaires au Canada. Notre grande campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine permettra de collecter des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; détecter de manière précoce les tueurs silencieux que sont les cancers des ovaires et de l’endomètre; mettre sur pied les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada, et bien plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde.

Contacts pour les médias :

Tarah Schwartz

Directrice des communications et du marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

514 219-3790

Kelly Albert

Agente aux communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

kelly.albert@muhc.mcgill.ca

514 966-7055