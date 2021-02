February 09, 2021 07:00 ET

OTTAWA, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le samedi 13 février, la population canadienne est invitée à porter du rouge à l’occasion de la troisième campagne annuelle Tout le monde en rouge, qui vise à attirer l’attention sur la santé cardiaque des femmes. Partout au pays, des villes souligneront cette journée par une proclamation officielle et illumineront de rouge — couleur cœur! — la façade de leurs édifices. La journée Tout le monde en rouge est une initiative de l’Alliance canadienne pour la santé cardiaque des femmes, pilotée par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.



Les Canadiennes et Canadiens sont invités à participer à la campagne sur les médias sociaux en publiant des photos d’eux dans leurs vêtements rouges et en intégrant à leurs publications d’importants messages sur la santé cardiaque des femmes et le mot-clic #ElleNousTientÀCoeur.

Pour souligner la date, l’Alliance animera un plein samedi d'activités virtuelles gratuites pour tous les Canadiens et Canadiennes. Des webinaires émanant des quatre coins du pays feront la promotion des plus récentes données scientifiques, avancées en recherche, stratégies de prévention et stratégies de mieux-être en lien avec la santé cardiaque des femmes.

Programme national

Colombie-Britannique — La santé cardiaque et cérébrale des femmes : elle nous tient à cœur!

Provinces de l’Atlantique — Santé mentale : Les répercussions de la COVID-19 sur les maladies cardiovasculaires (La séance comprendra un message et une prestation de la célèbre soprano canadienne primée Measha Brueggergosman)

Québec — Condition physique, alimentation et gestion du stress

Ontario — Prévention, réadaptation, traitement et soutien pour les femmes atteintes d’une maladie cardiovasculaire

Manitoba/Saskatchewan — Vivre avec la dissection spontanée de l’artère coronaire

Alberta/Nunavut — Sexe, genre et maladie cardiovasculaire tout au long de la vie

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.tlmenrouge.ca.

Entrevues



Des spécialistes de premier plan dans le domaine de la santé cardiaque des femmes au Canada seront disponibles pour des entrevues en anglais ou en français, sur demande.

Personne-ressource pour les médias

Leigh B. Morris

Agent de communication

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

613-316-6409 (cell.)

lmorris@ottawaheart.ca