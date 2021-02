Ørsted A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i Ørsted A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem.

Se indberetning af finansdirektør Marianne Wiinholts transaktioner i vedhæftede pdf-dokumenter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

99 55 77 65

cabkj@orsted.dk



Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

