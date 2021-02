February 09, 2021 08:15 ET

February 09, 2021 08:15 ET

TORONTO, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marcando un hito monumental para la industria hotelera, Sunwing Travel Group anuncia que Blue Diamond Resorts, su división de hoteles, ha firmado un acuerdo con Marriott International con el fin de combinar sus conceptos innovadores de marca y ofrecer a los clientes incomparables experiencias vacacionales. Como parte del acuerdo, 19 propiedades de Blue Diamond Resorts pasarán a formar parte de la prestigiosa marca Autograph Collection de Marriott International a mediados de 2021.



Con este acuerdo, se alinean la compañía hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe con la cadena de hoteles más grande del mundo para poder ofrecer a más viajeros el concepto exclusivo de vacaciones All-In Luxury® de Royalton y las experiencias temáticas de entretenimiento de Planet Hollywood. La marca Autograph Collection cuenta con una esmerada selección de algunos de los mejores hoteles y resorts del mundo, dándole más fuerza a la galardonada marca Blue Diamond Resorts, así como manteniendo el constante alto nivel de servicio al que los huéspedes están acostumbrados.

“Estamos encantados de unir nuestras fuerzas con las de Marriott International e incorporar bajo su marca, Autograph Collection, nuestra cartera de resorts de primera categoría, incluyendo nuestras marcas Royalton y Planet Hollywood”, comentó Stephen Hunter, CEO de Sunwing Travel Group. "La prestigiosa reputación y el valorado programa de viajes de Marriott International darán aún mayor reconocimiento a nuestros galardonados hoteles, a la vez que éstos apoyarán a Marriott International en su expansión en la categoría de todo incluido, lo que en última instancia nos permitirá hacer realidad las vacaciones soñadas de más viajeros".

Sunwing Travel Group ahora se beneficiará de la red de distribución mundial, así como de los diferentes acuerdos que tiene Marriott, además de su programa de fidelización, Marriott Bonvoy, el cual cuenta con más de 145 millones de miembros en todo el mundo. Como parte de este nuevo acuerdo, los miembros de Marriott Bonvoy podrán ganar y canjear puntos en experiencias vacacionales con todo incluido.

“Los resorts premium todo incluido de Sunwing Travel Group representan una excelente adición a la cartera de Marriott, agregando nuestra huella en dos nuevos destinos de vacaciones - Santa Lucía y Antigua - y duplicando nuestra presencia en este segmento”, dijo Tony Capuano, presidente de Marriott International Group, Desarrollo Global, Diseño y Servicios de Operaciones. "Aprovecharemos su experiencia en el segmento del todo incluido para brindar aún más opciones y experiencias excepcionales a nuestros miembros de Marriott Bonvoy".

El acuerdo incluirá las siguientes propiedades:

México Royalton Riviera Cancun Resort & Spa (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Riviera Cancun (Autograph Collection)

Planet Hollywood Beach Resort Cancun (Autograph Collection)

Planet Hollywood Adult Scene Cancun (Autograph Collection)

Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa (Autograph Collection) República Dominicana



Royalton Bavaro Resort & Spa (Autograph Collection)

Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa (Autograph Collection)

Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa (Autograph Collection)

Royalton Punta Cana Resort & Casino (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Punta Cana (Autograph Collection) Jamaica



Royalton Negril Resort & Spa (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Negril (Autograph Collection)

Grand Lido Negril Au-Naturel All-Suites Resort (Autograph Collection)

Royalton White Sands Montego Bay (Autograph Collection)

Royalton Blue Waters Montego Bay (Autograph Collection) Santa Lucía



Royalton Saint Lucia Resort & Spa (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Saint Lucia (Autograph Collection) Costa Rica



Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica (Autograph Collection) Antigua



Royalton Antigua Resort & Spa (Autograph Collection)

Acerca de Sunwing Travel Group

Sunwing Travel Group, la empresa de viajes integrada más grande de América del Norte, está compuesta por Sunwing Vacations y Vacation Express, dos de los operadores turísticos de ocio líderes en América del Norte; Sunwing Airlines, la principal aerolínea de ocio de Canadá; SunwingJets, un servicio de alquiler de jets privados de lujo; SellOffVacations.com y Luxe Destination Weddings, dos minoristas de viajes líderes en su sector; NexusTours, una empresa con servicio completo en la gestión de destinos; y Blue Diamond Resorts, la compañía de administración de hoteles del Grupo, una organización innovadora que opera marcas populares de resorts en el Caribe y México. Desde su creación en 2010, Blue Diamond Resorts ha creado cuidadosamente una cartera impresionante abarcando 45 propiedades, que superan las 15,000 habitaciones en diez países, incluyendo los galardonados All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, las marcas solo para adultos Hideaway at Royalton y Royalton CHIC, Planet Hollywood Hotels and Resorts y Mystique by Royalton. Para obtener más información sobre Sunwing Travel Group, visite www.sunwingtravelgroup.com.

Acerca de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, e incluye una cartera de más de 7500 propiedades en 30 de las marcas hoteleras líderes de 132 países y territorios. Marriott opera y franquicia hoteles; y otorga licencia a complejos vacacionales propios en todo el mundo. La empresa también ofrece Marriott Bonvoy™, su programa de fidelidad altamente premiado. Para obtener más información, visite nuestra página web www.marriott.com, y para consultar las noticias más recientes sobre la empresa, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conecte con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en Twitter e Instagram.

