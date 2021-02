Rapala VMC Oyj

Tilinpäätöstiedote

9.2.2021 klo 16.00

RAPALA VMC OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2020: VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO KASVOI EDELLISVUODESTA COVID-19-PANDEMIASTA HUOLIMATTA; ONNISTUNEET JA VOIMAKKAAT TOIMET JOHTIVAT MERKITTÄVÄÄN VARASTON LASKUUN SEKÄ VAHVAAN LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTAAN

Tammi–joulukuu (FY) lyhyesti:

Liikevaihto oli 261,3 MEUR, mikä oli 5 % edellistä vuotta matalampi (275,4). Orgaanisesti liikevaihto laski 2 %.

Liikevoitto oli 10,7 MEUR (13,4).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 21,5 MEUR (17,8).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 42,5 MEUR (25,9).

Tilikauden voitto oli 3,4 MEUR (4,1).

Osakekohtainen tulos oli 0,04 EUR (0,10).

Ohjeistus vuodelle 2021: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2020.

Heinä–joulukuu (H2) lyhyesti:

Liikevaihto oli 144,2 MEUR, mikä oli 7 % edellistä vuotta korkeampi (134,2). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto kasvoi 13 %.

Liikevoitto oli 11,6 MEUR (2,0).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 17,3 MEUR (5,8).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 29,1 MEUR (14,4).

Tilikauden voitto oli 7,2 MEUR (-3,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,16 EUR (-0,06).

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski: “Onnistuimme saavuttamaan hienon taloudellisen tuloksen vuonna 2020, joka osoittautui erittäin poikkeukselliseksi vuodeksi. Vertailukelpoinen liikevoito parani 17,8 miljoonasta eurosta 21,5 miljoonaan euroon samalla kun liiketoiminnan nettorahavirta parani 25,9 miljoonasta eurosta 42,5 miljoonaan euroon. Näiden taloudellisten saavutusten lisäksi onnistuimme ottamaan isoja askelia yhtiön uuden strategian toteuttamisessa ja saimme suurilta osin päätökseen uudelleenjärjestelyohjelman, joka alkoi lokakuussa 2019. Vuoden kohokohtia olivat Aasian uistintehtaan alasajo ja uuden jakelukeskuksen perustaminen Viroon, mikä mahdollisti tehokkaamman varastonhallinnan yhtiön ollessa matkalla kohti selkeämpää ja keskitetympää toimintamallia. Tärkeä virstanpylväs oli myös uuden organisaatiorakenteen kehittäminen, joka mahdollistaa yhtiön keskittymisen kasvuun ja parantaa merkittävästi päätöksenteon nopeutta, kun organisaatiotasojen määrää on vähennetty.

Vuonna 2020 liikevaihto pienentyi edellisvuodesta 2 % päätyen 261,3 miljoonaan euroon vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna. Tämä oli seurausta muutoksista kolmansien osapuolien tuotteiden liiketoiminnassa. Painopisteen siirtäminen konsernin omiin tuotteisiin oli onnistunut, sillä omien tuotteiden myynti kasvoi 4 % edellisvuoteen verrattuna käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja. Yksi vuoden kohokohdista oli myös verkkokaupan myynnin kaksinumeroinen kasvu, mikä kertoo siitä, että yhtiön panostukset kuluttajakauppaan tuottavat tuloksia.

Reagoimme nopeasti koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan ensimmäisellä neljänneksellä toimeenpanemalla suunnitelman, jonka tärkeimpinä tarkoituksina oli suojata maailmanlaajuisesti työntekijöidemme turvallisuus ja terveys sekä yhtiön rahoituksellinen asema. Ajoimme nopeasti toimintoja alas, vähensimme ostoja ja otimme kassavirran ja myyntisaamiset erityistarkkailuun. Jatkoimme kaikkia näitä toimia myös toimintojen ylösajovaiheesa, mikä näkyi varsinkin varastonhallinnassa. Tämän seurauksena varaston arvo pienentyi 23,8 miljoonalla eurolla joulukuusta 2019 päätyen 68,8 miljoonaan euroon joulukuussa 2020, joka on pienin raportoitu arvo yli kymmeneen vuoteen yhtiön historiassa.

Tärkeimmät prioriteetit vuodelle 2021 ovat jatkaa ja kasvattaa yhtiön kasvua ydinliiketoiminnassa sekä aloittaa uusi Okuma kela- ja vapaliiketoiminta Euroopassa. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Okuma on nyt yksi lippulaivabrändeistämme ja olemme valmiita tekemään merkittäviä investointeja Euroopassa, jotta Okumasta tulee tulevaisuudessa johtava vapa- ja kelabrändi alueella. Vuonna 2021 hyödymme myös toimialan positiivisesta momentumista kalastuksen ollessa yksi harvoista turvallisista aktiviteeteista koronapandemian aikana.

ONE RAPALA VMC -strategian avulla jatkamme yhtenäisen tiimikulttuurin rakentamista, jotta maailmanlaajuisen organisaatiomme ja brändiportfoliomme täysi potentiaali saadaan vapautettua. Tulemme jatkossa keskittymään yhä tiukemmin asiakkaisiin ja kuluttajiin tarjoamalla uusia ja innovatiivisia tuotteita markkinoille. Lisäksi tulemme vahvistamaan yhtiön operatiivista ja taloudellista perustaa mahdollistaaksemme paremman käyttöpääoman hallinnan ja kustannustehokkuuden. Olen erittäin luottavainen tiimimme kykyyn toimeenpanna ONE RAPALA VMC -liiketoimintasuunnitelma ja pyrkiä nostamaan Rapala VMC markkinoiden suurimmaksi toimijaksi alue ja kategoria kerrallaan.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2020 2019 % 2020 2019 % Liikevaihto 144,2 134,2 +7 % 261,3 275,4 -5 % Liikevoitto/-tappio 11,6 2,0 +480 % 10,7 13,4 -20 % % liikevaihdosta 8,0 % 1,5 % 4,1 % 4,9 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 17,3 5,8 +198 % 21,5 17,8 +21 % % liikevaihdosta 12,0 % 4,4 % 8,2 % 6,5 % Liiketoiminnan nettorahavirta 29,1 14,4 +102 % 42,5 25,9 +64 % Nettovelkaantumisaste % 31,6 % 49,2 % 31,6 % 49,2 % Tulos per osake, EUR 0,16 -0,06 +350 % 0,04 0,10 -63 % *Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Vuosi 2020 oli konsernille poikkeuksellinen ja kahtiajakoinen COVID-19-pandemian takia. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinaympäristö kärsi selvästi pandemiasta ja sitä seuranneista rajoituksista. Kesäkuusta alkaneen ylösajovaiheen aikana markkinaympäristö kuitenkin toipui nopeasti ja kalastustarvikkeiden kysyntä, kuten monien muidenkin ulkoilutuotteiden kysyntä, oli poikkeuksellisen korkeaa.

Liiketoimintakatsaus tammi–joulukuu 2020

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 5,1 % edellisvuotta alhaisempi raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski orgaanisesti 2,5 % vertailukaudesta. Kuten odotettua, myyntiä laskivat Shimanon ja tiettyjen muiden kolmansien osapuolien jakelusopimusten päättäminen. Toisaalta konsernien omien tuotteiden myynti kasvoi vuodesta 2019 COVID-19-pandemian vaikeuttamasta ensimmäisestä vuosipuoliskosta huolimatta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 5,7 % vertailukaudesta raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna ja 8,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla pandemia ja sitä seuranneet hallinnolliset rajoitustoimenpiteet iskivät rajusti Pohjois-Amerikan markkinaan. Myynti laski tuntuvasti konsernin jakelutoimintojen ja vähittäiskauppa-asiakkaiden oltua kiinni useita viikkoja kevään aikana. Rajoitusten asteittaisen helpottumisen myötä kuluttajakysyntä Pohjois-Amerikan markkinalla oli kuitenkin korkeaa. Toimintojen nopean ylösajon myötä konserni pystyi vastaamaan korkeaan kysyntään ja tämän seurauksena myynnissä nähtiin vakaata kasvua vertailukauteen nähden myös koko vuoden tasolla.

Pohjoismaat

Pohjoismaiden myynti laski 26,5 % vertailuajankohdasta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 26,1 %.

Shimanon ja tiettyjen muiden kolmansien osapuolien jakelusopimusten päättämisellä oli merkittävä negatiivinen vaikutus Pohjoismaiden myyntivolyymeihin. Tämän lisäksi heikot talviolosuhteet vuoden 2020 alussa laskivat talviurheilutuotteiden myyntiä. Kokonaismyynnin laskusta huolimatta konsernin kalastustuotteiden myynti kasvoi vertailukaudesta.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti laski 1,9 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti kuitenkin kasvoi 0,7 % edellisestä vuodesta.

COVID-19-pandemialla ja sitä seuranneilla rajoituksilla oli tuntuva vaikutus myös muun Euroopan markkinaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Toisella vuosipuoliskolla konsernin tuotteiden kysyntä oli erittäin korkeaa mikä realisoitui vahvana toisen vuosipuoliskon myyntinä. Kaiken kaikkiaan konsernin omien tuotteiden myynti kasvoi muun Euroopan osalta, mutta Shimano-jakelun päättyminen piti myynnin 2019 vuoden tasolla.

Muu maailma

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna muun maailman myynti laski 2,6 % vertailukaudesta. Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna myynti kuitenkin laski 10,8 % erityisesti Etelä-Afrikan randin menetettyään arvoaan suhteessa Euroon edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuten muihinkin markkinoihin, COVID-19-pandemia iski muun maailman markkinaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Myynti alkoi toipumaan vuoden 2020 toisella puoliskolla rajoitusten helpottuessa asteittain. Myynnin toipuminen oli jossain määrin hitaampaa kuin muilla markkinoilla ja näin ollen markkina ei yltänyt vertailukauden myyntilukuihin koko vuoden tasolla. Myös Shimano-jakelun päättämisellä oli negatiivinen vaikutus myyntiin.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2020 2019 % muutos % Pohjois-Amerikka 110,2 104,2 +6 % +8 % Pohjoismaat 41,6 56,6 -27 % -26 % Muu Eurooppa 79,8 81,3 -2 % +1 % Muu maailma 29,7 33,3 -11 % -3 % Yhteensä 261,3 275,4 -5 % -2 % H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2020 2019 % muutos % Pohjois-Amerikka 69,8 55,6 +26 % +33 % Pohjoismaat 19,3 25,7 -25 % -25 % Muu Eurooppa 38,2 35,3 +8 % +13 % Muu maailma 16,9 17,6 -4 % +7 % Yhteensä 144,2 134,2 +7 % +13 %



Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto kasvoi 3,7 MEUR edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevoittoon oli negatiivinen, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4,3 MEUR. Raportoitu liikevoitto laski 2,7 MEUR edellisestä vuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus raportoituun liikevoittoon oli -10,8 MEUR (-4,4).

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 8,2 % (6,5) koko vuonna. Parantunutta kannattavuutta ajoi kohentunut myyntikate korkeampikatteisten konsernin omien tuotteiden myynnin osuuden kasvettua kokonaismyynnistä. Lisäksi pienentyneillä operatiivisilla kuluilla oli merkittävä vaikutus kannattavuuden parantumiseen edellisestä vuodesta. Konserni reagoi nopeasti COVID-19-pandemiaan vuoden ensimmäisen puoliskon kuluessa implementoimalla voimakkaan COVID-19-mitigointisuunnitelman. Konserni jatkoi tiukkaa kustannuskontrollia vuoden toisella puoliskolla, vaikka kysyntä ja myynti kasvoivat korkeammille tasoille. Mitigointisuunnitelman onnistuneen implementoinnin ja toteutuksen tuloksena operatiiviset kustannukset laskivat merkittävästi vertailukaudesta.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 4,1 % (4,9) koko vuonna. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia -0,1 MEUR (-0,4). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat -10,7 MEUR (-4,0) sisältäen pääasiassa Euroopan jakelutoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä Aasian uistintehtaan alasajoon liittyviä kustannuksia. Euroopassa useita jakelukeskuksia suljettiin tai pienennettiin samalla, kun keskitetty Pärnun jakelukeskus avattiin. Lisäksi kulurakennetta kevennettiin Euroopassa Shimanon liiketoiminnan loppuessa konsernin täysin omistamissa jakeluyhtiöissä sekä myös metsästysliiketoiminnan loppumiseen liittyen.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 4,2 MEUR (3,6) koko vuonna. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 3,2 MEUR (2,5) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 1,0 MEUR (1,1).

Nettotulos koko vuonna laski 0,7 MEUR ollen 3,4 MEUR (4,1) ja osakekohtainen tulos oli 0,04 EUR (0,10). Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta kasvoi edellisvuodesta ollen 1,0 MEUR (-0,4).





Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2020 2019 % 2020 2019 % Liikevaihto 144,2 134,2 +7 % 261,3 275,4 -5 % Liikevoitto /-tappio 11,6 2,0 +480 % 10,7 13,4 -20 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 17,3 5,8 +198 % 21,5 17,8 +21 % Tilikauden voitto / tappio 7,2 -3,4 +313 % 3,4 4,1 -17 % * Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.





Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2020 2019 % 2020 2019 % Liikevoitto/-tappio 11,6 2,0 +480 % 10,7 13,4 -20 % Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,0 0,1 0,1 0,4 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 5,7 3,8 10,7 4,0 Vertailukelpoinen liikevoitto 17,3 5,8 +198 % 21,5 17,8 +21 % Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin omien tuotteiden myynti kasvoi 6,7 MEUR vertailujaksosta. Poikkeuksellisen vahvan jälkimmäisen vuosipuoliskon ansiosta konsernin omien tuotteiden myynti kasvoi merkittävästi Pohjois-Amerikan markkinalla, Rapala-uistinten oltua kasvun kannalta avainasemassa. Kasvaneen myynnin myötä myös konsernin omien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto parani vertailuajankohdasta.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien myynti jäi 13,5 MEUR vertailukaudesta. Kuten odotettua, Shimanon sekä tiettyjen muiden kolmansien osapuolten jakelusopimusten päättämisillä oli negatiivinen vaikutus myyntiin, erityisesti Pohjoismaiden sekä Muun Euroopan markkinoilla. Laskeneen myynnin myötä kolmansien osapuolien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto laski vertailuajankohdasta.





Liikevaihto toimintasegmenteittäin

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2020 2019 % muutos % Konsernin tuotteet 187,5 185,2 +1 % +4 % Kolmansien osapuolien tuotteet 73,8 90,2 -18 % -15 % Yhteensä 261,3 275,4 -5 % -2 %





H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2020 2019 % muutos % Konsernin tuotteet 109,2 89,9 +21 % +28 % Kolmansien osapuolien tuotteet 35,0 44,3 -21 % -17 % Yhteensä 144,2 134,2 +7 % +13 %

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2020 2019 % 2020 2019 % Konsernin tuotteet 19,1 7,7 +148 % 23,4 19,5 +20 % Kolmansien osapuolien tuotteet -1,8 -1,9 +6 % -1,9 -1,6 -19 % Vertailukelpoinen liikevoitto 17,3 5,8 +198 % 21,5 17,8 +21 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,7 -3,9 -49 % -10,8 -4,4 -144 % Liikevoitto/-tappio 11,6 2,0 +480 % 10,7 13,4 -20 %

Taloudellinen asema

COVID-19-mitigointisuunnitelman onnistuneen implementoinnin ja toteutuksen sekä tiukemman varastokontrollin myötä liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 16,6 MEUR vertailukaudesta päätyen ennätystasolle 42,5 MEUR (25,9). Avainasemassa ennätyksellisen hyvän kassavirran kannalta oli käyttöpääoman suotuisa kehitys. Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan koheni 9,0 MEUR edellisestä vuodesta ja oli 20,4 MEUR (11,4).

Vuoden 2020 lopun varastonarvo oli ennätyksellisen alhaisella tasolla 68,8 MEUR (92,6). Varastovarauksen muutoksen vaikutus varastonarvoon oli negatiivinen (1.5 MEUR), kun taas valuuttakurssien muutosten vaikutus varastonarvoon oli positiivinen (4,0 MEUR). Ennätyksellisen matalaan varastoarvoon vaikutti tiukka varastokontrolli sekä keskitettyjen ostokiintiöiden allokointi.

Konsernin COVID-19-vastatoimien ja -mitigointisuunnitelman vaikutukset toimitusketjun hallintaan olivat kaiken kaikkiaan onnistuneita. Nopean toimintojen alasajon jälkeen konserni ajoi toiminnot pikaisesti ylös, minkä seuraksena pandemian suorat vaikutukset konsernin hankintatoimeen sekä omiin tehtaisiin jäivät verrattain rajallisiksi. Tiukan varastokontrollin ja keskitettyjen ostokiintiöiden allokoinnin seurauksena valmiiden tuotteiden ostot laskivat merkittävästi edellisestä vuodesta.

Investointien nettorahavirta laski edellisvuodesta ollen 3,8 MEUR (14,6). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 5,0 MEUR (5,6) ja omaisuuden myynnit, jotka liittyivät pääosin tiettyjen valmistuslaitteistojen sekä -kiinteistöjen myymiseen, olivat 1,2 MEUR (3,2).

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 10,0 MEUR vuoden lopussa. Velkaisuusaste laski merkittävästi ja omavaraisuusaste parani hieman edellisestä vuodesta. Konserni on sopinut rahoittajapankkiensa kanssa muuttavansa väliaikaisesti lainojensa kovenanttiehtoja vuoden 2020 toisen kvartaalin ja vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin väliselle ajalle. Uudet taloudelliset kovenantit sisältävät rajat nettovelalle, likviditeetille, käyttökatteelle sekä nettovelkaantumisasteelle. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa.

Konsernin omapääoma sisältää 25,0 MEUR suuruisen hybridilainan, joka laskettiin liikkeelle marraskuussa 2019. Hybridilainan kertynyt realisoitumaton korko 31.12.2020 oli 1,1 MEUR (0,7). Marraskuussa 2020 maksettiin 1,1 MEUR hybridilainan korko hallituksen päätöksellä ja se on kirjattu konsernin oman pääoman vähennyksenä.





Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2020 2019 % 2020 2019 % Liiketoiminnan nettorahavirta 29,1 14,4 +102 % 42,5 25,9 +64 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 45,2 74,6 -39 % 45,2 74,6 -39 % Nettovelkaantumisaste % 31,6 % 49,2 % 31,6 % 49,2 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 52,5 % 52,4 % 52,5 % 52,4 % Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.



Strategian toteuttaminen

Yhtiön strateginen tavoite on olla yhtenäinen ja globaali sekä merkittävä kalastustarvikeyhtiö tulevaisuudessa. Nykyiset strategiset toimet sekä tulevaisuuden kyvykkyydet tähtäävät vapauttamaan yhtiön täyden kasvupotentiaalin sekä parantamaan kannattavuutta. Pidemmän aikavälin visiona on olla maailman suurin kalastustarvikeyhtiö valjastamalla yhdistyneen ja koko yhtiön kattavan toimintamallin; ONE RAPALA VMC -kulttuurin.

Yhtiön strategian ydin perustuu viiteen kulmakiveen, jotka ovat kaikki kytköksissä toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken. Tulevat strategiset toimet ovat rakennettu yhtiön ydinosaamisen ympärille, joita ovat laajan brändiportfolion hyödyntäminen, tutkimus- ja kehitysosaaminen sekä laaja myyntiverkosto ja paikallinen markkinatuntemus ympäri maailman. Oikeisiin asioihin keskittyminen sekä toiminnan nopeus ovat strategisen päätöksenteon keskiössä mahdollistaen oikeat, mutta samalla ketterät ratkaisut kilpailukykyisellä markkinalla.

Tiimi/Kulttuuri – Ensimmäinen kulmakivi perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Yhtiö on uudelleenjärjestellyt keskitetyn markkinointitoimintonsa sekä tuotekehitys- ja innovaatiofunktionsa sekä selkeyttänyt johtamismalliaan. Nämä muutokset tehostavat merkittävästi yhtiön päätöksentekoa jokapäiväisessä toiminnassa.

Kuluttaja – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa uutta strategiaa. Tavoitteena on olla trendien aallonharjalla tuomalla uusia sekä jännittäviä tuotteita markkinoille. Keskitetty markkinointitoiminto on jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakaskunnan kanssa, joka on enenevissä määrin digitaalisesti aktiivinen. Strategian vahvan toteuttamisen myötä suoramyynti kuluttajille digitaalisten myyntikanavien kautta kasvoi kaksinumeroisesti vuonna 2020.

Asiakas – Suhteet tärkeimpien asiakkaiden kanssa ja paikallisten markkinoiden voittaminen korostuvat yhtiön laajan tietotaidon sekä jatkuvien myyntikanavainvestointien kautta. Lukuisia organisaatiomuutoksia tehtiin vuonna 2020, jotta yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pystyvät ajamaan asiakkaiden etua paremmin tulevaisuudessa.

Tuotekehitys/Innovaatio – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio-yksiköt ovat yhä suuremmassa määrin yhtiön kilpailuetuja markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatiota parempien saaliiden pyydystämiseksi. Yhtiö lanseerasi useita uusia tuotteita vuoden 2020 aikana näyttääkseen kykynsä kehittää uusia ideoita jo olemassa olevan laajan tuotevalikoimansa lisäksi. Yhtiö käynnisti myös uuden kestävään kehitykseen tähtäävän ohjelman osoittaakseen halukkuutensa olla ympäristötietoisempi. Suunnitteilla on esimerkiksi julkaista kokonaan lyijyttömiä vaappuja vuonna 2023.

Operaatiot /Talous – Yhtiö jatkaa panostamistaan operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen erinomaisuuden sekä parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta ja kannattavuutta. Lokakuussa 2019 käynnistetty uudelleenjärjestelyohjelma on sujunut suunnitelman mukaisesti ja lähenee loppuaan. Kulusäästöt koostuvat pääosin Euroopan toimintojen karsimisista sekä Aasian uistintehtaan alasajosta. Yhtiö siirsi myös marraskuussa 2020 Pohjoismaiden jakelun Ruotsin Malungista yhteen keskitettyyn varastoon Pärnuun, Viroon. Myös veitsien valmistuksen siirtäminen Rovaniemeltä Vääksyyn saatiin päätökseen vuonna 2020.

Tuotekehitys

Jatkuva tuotekehitys ja innovaatiot ovat konsernin ydinosaamista, ja niillä on merkittävä rooli brändien arvossa ja kaupallisessa menestyksessä.

COVID-19-pandemian vuoksi useita kuluttajamessuja ja Euroopan merkittävin kalastusvälineiden ammattitapahtuma, EFTTEX-messut peruttiin. Se ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi uutuustuotelanseerauksiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaan ne toteutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Alkuvuoden merkittävimmät lanseeraukset olivat suurten petokalojen pyytämiseen suunnitellun X-Rap Haku -uistimen julkaisu Euroopassa, taimenenkalastukseen tarkoitetun CountDown Elite -vaapun esittely Japanissa ja muualla Aasiassa sekä monilajipyyntiin sopivan Rap-V Blade -vieheen lanseeraus Pohjois-Amerikassa. Kaikkien vieheiden vastaanotto markkinoilla oli erinomainen, ja ne esiteltiin kaikille markkina-alueille sesonkien mukaan.

Euroopassa lanseerattiin sopivasti syyskalastuksen alkaessa Rapala Twitchin’ Rap 12 -jerkki sekä Super Shadow Rap 11 -vaappu, molemmat hauenkalastukseen kehitettyjä tuotteita. Lisäksi Stormilta esiteltiin uusi, innovatiivinen pehmytviehe V-Slab 08 Pohjoismaiden markkinoilla. Aasian markkinoiden merkittävin tuotelanseeraus toisella vuosipuoliskolla oli pieni, mutta pippurinen Rapala Shadow Rap Fat Jack 04 -vaappu. Monilajipyyntiin soveltuvan vieheen kehitystä on viety eteenpäin Australian ja Kaakkois-Aasian toiveiden mukaisesti. Shadow Rap Fat Jack 04 on jo onnistunut houkuttelemaan paitsi kalamiehiä, myös tuomaan hienoja saaliita ja on hyvä lisä Rapalan viehekattaukseen.

Vuoden 2021 uutuuksien lanseerausten valmistelut olivat hyvässä vauhdissa ja vuoden 2022 tuotepaletti alkoi hahmottua myös lopulliseen muotoonsa vuoden lopussa.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 2 105 (2 604) koko vuoden aikana ja 2 034 (2 501) toiselle vuosipuoliskolle. Henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 1 971 (2 304). Henkilöstömäärän väheneminen johtui Indonesian tehtaan alasajosta.

Nicolas Warchalowski nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 1.3.2020 alkaen. Lisäksi David Neill nimitettiin uudeksi jäseneksi konsernin johtoryhmään ja Executive Vice Presidentiksi vastuualueenaan Tuotekehitys- ja innovaatio 9.9.2020 lähtien ja Enrico Ravenni uudeksi jäseneksi konsernin johtoryhmään ja Executive Vice Presidentiksi, APAC-maiden jakeluliiketoiminnan sekä vapa-, kela- ja siimasegmenttien Tuotekehitys- ja innovaatiojohtajaksi 30.10.2020 alkaen.





Lähiajan näkymät ja riskit

Kalastustuotteiden yleinen markkinanäkymä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on positiivinen sekä vapaa-ajan kalastustuotteiden kuluttajakysyntä on tällä hetkellä hyvällä tasolla konsernin avainmarkkinoilla. Euroopassa poistuva Shimano-liiketoiminta sekä tiettyjen muiden kolmansien osapuolien tuotteiden liiketoimintojen lopettaminen laskee liikevaihtoa sekä vaikuttaa alueen markkinanäkyvyyteen vuonna 2021. Näiden liiketoimintojen, jotka konserni lopettaa, liikevaihto oli suuruusluokassa 30 MEUR vuonna 2020. Lisäksi neuvottelut Shimanon kanssa jakeluyhtiöiden yhteisomistuksen purkamisesta Venäjällä, Kazakhstanissa, Tsekissä, Valko-Venäjällä, Unkarissa, Romaniassa ja Kroatiassa voivat vaikuttaa liiketoimintaan näissä maissa myös konsernin omat tuotteet -segmentissä.

Konsernin toimitusketju, sisältäen omat tehtaat sekä alihankkijat, toimii tällä hetkellä hyvin ja täyttää asiakaskysynnän. Tästä huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamat epävarmuudet vaikuttavat edelleen toimintaan ja lisäävät konsernin riskejä. Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön monella tapaa, esimerkiksi liikumisen rajoitusten, myymälöiden sulkemisten, etäisyyksien pitämisen sekä kuluttajaluottamuksen muutoksen kautta. Lisäksi säätilojen muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin myyntiin.

Konserni odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan samalla tasolla tai korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän vuosikatsauksen lopussa.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2020.





Tilinpäätös ja varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2020 tilinpäätös ja selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikon 9 alussa. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 25.3.2021.

Ensimmäinen puolivuosikatsaus julkaistaan 15.7.2021.

Helsingissä 9.2.2021

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Nicolas Warchalowski, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540





Vuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään 10.2.2021 klo 11.00. Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin +44 (0) 330 336 9401 tai +1 929 477 0338 tai +358 (0)9 7479 0359 (pin-koodi: 859140). Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 arkipäivän ajan numerossa +44 (0) 207 660 0134 (pin-koodi: 5297903). Verkko-osoitteessa www.rapalavmc.com on Rapala-konsernin taloudellista informaatiota ja telekonferenssin jälkikuuntelumahdollisuus.

