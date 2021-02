MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW), annonce qu’aux termes de son régime d’options d’achat d’actions (le « régime »), un total de 4 500 000 options d’achat d’actions ont été octroyées à des dirigeants, employés et consultants de la Société ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. Ces options ont un prix de levée de 0,115 $ l’action et viennent à échéance 10 ans après la date de leur d’octroi. Les options sont acquises selon les calendriers suivants: (i) pour les dirigeants, administrateurs et employés, sur une période de trois ans suivant la date de leur octroi à raison d’un tiers par année et (ii) pour les consultants, sur une période de 12 mois suivant la date de leur octroi à raison d’un quart par trimestre.

L’octroi d’options d’achat d’actions fait notamment suite à plusieurs étapes importantes ayant eu lieu au cours de la dernière année, tel que décrit dans le communiqué de presse daté du 28 janvier 2021. Parmi ces développements que ATW Tech a réalisés, on y retrouve notamment l’acquisition de Séméon Analytique inc. (« Séméon »). L’octroi d’options d’achat d’action est le moyen pour ATW Tech de reconnaitre les efforts de ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants, tant au Canada qu’en Europe, qui ont conduit à ces réalisations.

Également, Séméon, une filiale de ATW Tech, est aussi fière d’annoncer le lancement de nouveaux moteurs d’extraction sémantique fondés sur l’intelligence artificielle. Les nouvelles fonctionnalités du moteur de Séméon permettent à ses clients de comprendre, avec un taux de précision encore plus élevé, tous les concepts et faits saillants importants provenant des documents dans leurs systèmes de gestion documentaire, de gestion relations clients, de sondages, et ce, de manière à anticiper les actions que leurs clients comptent exécuter. Leur rétroaction se traduit ainsi automatiquement en “actions” dans plusieurs langues, dont le français, l’anglais et l’espagnol. Cette innovation importante, et unique en son genre sur le marché, repose sur la compréhension des verbes utilisés lors d’échange entre clients et agents, par sondage, courriel ou centre d’appel. Elles permettent ainsi aux fournisseurs de produits ou de services de répondre de manière précise et très rapide aux demandes d’interventions et/ou d’aide de la part de leur clientèle. Il devient ainsi également possible d’automatiser une partie de ces réponses.

De pair avec ses algorithmes en analyse de sentiment et d’intention, Séméon est maintenant à même de mieux comprendre les actions que les consommateurs cherchent à obtenir de leurs fournisseurs de produits et services. Séméon continue d’innover en matière d’intelligence artificielle dans tous ces créneaux.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le régime demeure sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies financières (« fintech »), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que VoxTel, Option.vote, Bloomed et Séméon. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l’intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public. Séméon est une plateforme d’analyse de texte ultra précise et flexible pour les commentaires des clients. Séméon utilise une combinaison unique d’apprentissage artificiel et de Traitement Automatique des Langues (NLP) pour découvrir des tendances significatives dans les commentaires de ses clients sur tous les canaux.

