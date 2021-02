加利福尼亚州旧金山, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业 (Adagene Inc.)(以下简称“天演药业”或“公司”)(纳斯达克股票代码:ADAG),一家平台驱动型的、致力于创新抗体技术癌症免疫疗法发现和开发的临床阶段生物制药企业,今天宣布确定7,354,000美国存托股票(“ADS”)首次公开发行(“IPO”)的股价,每股美国存托股票为19.00美元。如果承销商不行使其超额配股权来购买任何额外的美国存托股票,则此次IPO的总发行规模约为140.0百万美元。每股美国存托股票代表一又四分之一(1.25)股公司普通股。该ADS已被批准于美国时间2021年2月9日在纳斯达克全球市场开始挂牌交易,股票代码为“ADAG”。在相关惯例交割条件满足后,此次IPO预计将于美国时间2021年2月11日完成交割。



公司已授予承销商超额配售权,从最终招股说明书之日起30天内可选择购买累计总数最多为 1,103,100股的额外ADS。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.,Morgan Stanley & Co. LLC,Jefferies LLC担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表。China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited担任本次发行的联席经理。

此次证券登记表已提交给美国证券交易委员会(SEC)并已由其宣布生效。本新闻稿不构成出售或招揽购买要约,如有任何州或司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法,则不得在该州或司法管辖区对该证券进行任何出售。

本次IPO仅通过构成有效证券登记表一部分的招股说明书进行。此次IPO的最终招股说明书可对外提供后,您可通过联系以下承销商获得招股说明书副本:(1)Goldman & Co L.L.C.,地址:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198,电话:+1(866) 471-2526;(2)Morgan Stanley & Co. LLC,地址:Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd floor, New York, New York 10014,电话:+1 (866) 718-1649;和(3)Jefferies LLC,地址:Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022,电话:(877) 547-6340。

关于天演药业

天演药业是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司,公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能,天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线,以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系,并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

如需了解更多信息,请访问:https://investor.adagene.com。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性声明。这些声明根据美国《1995年私募证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)的“安全港”条款作出。非历史事实的陈述,包括关于公司看法和期望的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性,一些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“目标”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能会”或其他类似表达得以辨别。有关上述以及其他风险、不确定性或因素的更多信息已在公司向SEC提交的文件中列示。本新闻稿中提供的所有信息均针对截至发稿之日的情形,除非适用法律有相关要求,否则公司不承担更新该等信息的任何责任。

对于投资者和媒体垂询,请联系:

投资者联系人:

Raymond Tam

Adagene

86-8777-3626

IR@adagene.com

媒体联系人:

Annie Starr

6 Degrees

973-768-2170

astarr@6degreespr.com