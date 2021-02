MONT-TREMBLANT, Québec, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les organisations John Hopkins Medicine1 et The Mayo Clinic2 reconnaissent que le yoga favorise une plus grande flexibilité et un meilleur équilibre et contribue à améliorer la forme physique et la force et à stimuler la concentration. Pendant la pandémie, d’autres avantages encouragent un plus grand nombre de personnes à pratiquer le yoga en ligne. Entre autres, le yoga favorise le sommeil, réduit le stress et améliore l’humeur.

Le yoga en ligne est de plus en plus important et populaire. Selon le magazine Forbes, le nombre de consommateurs qui accèdent à des contenus virtuels (de mise en forme et de mieux-être) a monté en flèche depuis mars 2020. De fait, 73 % des consommateurs utilisent des vidéos préenregistrées comparativement à 17 % en 2019; 85 % suivent des cours diffusés en direct chaque semaine par rapport à 7 % en 2019.3

« Les cours en ligne sont essentiels à la santé mentale et physique de notre communauté. Nous avons beaucoup investi dans la production vidéo et le contenu bilingue des cours, afin que le yoga à la maison soit un reflet de l’expérience en studio », explique Melisande Turpin, propriétaire de Karma Shala et professeure de yoga.

Il ne s’agit pas uniquement d’une question de remplacer des cours de mise en forme en personne par un format en ligne. Selon le magazine Forbes, les consommateurs s’entraînent plus qu’avant; 56 % des répondants ont indiqué faire de l’exercice au moins cinq fois par semaine. Ces données proviennent de la compagnie Mindbody qui fournit des logiciels de planification des horaires à 58 000 entreprises œuvrant dans le secteur de la santé et du mieux-être qui comptent 35 millions de clients dans plus de 130 pays.

« Au début, j’ai dû m’adapter à cette nouvelle réalité de donner des cours à distance. Mais rapidement, cela est devenu une expérience incroyablement personnelle et enrichissante. Maintenant, je reçois des messages de remerciement de personnes du monde entier pour les cours que nous offrons », ajoute Dominique Leclerc, professeure de Karma Shala Online.

Selon ResearchAndMarkets.com, les ventes d’accessoires de yoga ont grimpé de 154 % en 2020, alors que les gens ont équipé leur espace de yoga à domicile avec des blocs et des tapis de yoga. Mindbody rapporte que 46 % des gens ont l’intention de continuer à suivre des cours virtuels, même après la réouverture des studios.

Selon John Hopkins Medicine, le yoga favorise le mieux-être des participants en créant une communauté de soutien. Mme Turpin voit un avenir avec des services à la fois en personne et en ligne : « Nous avons maintenant plus d’outils pour favoriser et soutenir notre communauté. Nous misons donc sur la technologie pour renforcer ces liens jusqu’à ce que nous puissions nous revoir à nouveau au studio. »

Karma Shala Yoga Inc, https://www.karmashala.ca/ est un studio de yoga assorti d’un volet de yoga en ligne, établi à Mont-Tremblant, au Québec. Le studio a été fondé en 2015 et, depuis, est reconnu comme l’un des grands studios de la province, accueillant chaque année des milliers de clients canadiens et internationaux. Le studio a lancé son volet de yoga en ligne, Karma Shala Online, en septembre 2020, https://online.karmashala.ca/.

