MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui avoir été nommée Top Employeur de Montréal par Mediacorp Inc., qui publie la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, pour la quinzième année consécutive.



Malgré les défis extraordinaires que pose la pandémie, Genetec est fier d’annoncer n’avoir procédé à aucune réduction de personnel ou de salaire en 2020. Au contraire, la société a continué à développer son programme de recrutement, en mettant en place de nouveaux processus d’intégration à distance, en fournissant aux employés l’équipement nécessaire pour faire leur travail depuis leur domicile, et en organisant des sessions de formation à distance et des événements réguliers de cohésion d'équipe. L’entreprise recrute actuellement, avec plus de 200 postes ouverts à la candidature en ligne.

Genetec a également poursuivi son programme actif de stages rémunérés, offrant tout au long de l’année plus de 230 postes de stagiaires en ingénierie logicielle, en vente et en marketing. En outre, Genetec a été sélectionnée pour figurer dans The Career Directory 2021, le guide de Mediacorp pour le recrutement de jeunes diplômés.

La cafétéria populaire « Les Cordons Bleus » de Genetec et le nouveau centre de remise en forme de la société ont vu leurs installations, habituellement très fréquentées, se vider en mars 2020. Depuis, Genetec a redéployé les talents de la cafétéria et des équipes de fitness sur des projets virtuels, afin de proposer à ses employés des séances d’entraînement physique en direct et à la demande, ainsi que des cours de cuisine pour toute la famille. L’équipe de la cafétéria a même préparé des kits de cuisine festive à faire à la maison pour les employés qui voulaient recréer chez eux de délicieux plats gastronomiques.

Dès les premiers jours de la pandémie, l’équipe de direction a estimé qu’il était important de maintenir le contact entre tous. En instaurant des réunions générales hebdomadaires, menées par le président de l’entreprise, tous les employés ont été et continuent d’être informés de l’évolution de la situation, et peuvent exprimer directement leurs préoccupations, poser des questions ou simplement passer un bon moment avec toute l’équipe.

« Chez Genetec, nous prenons soin des nôtres. C’est essentiel dans notre culture d’entreprise », déclare Richard Paillière, vice-président des ressources humaines et de la gestion des talents chez Genetec. « Bien que nous ayons la chance de pouvoir travailler depuis chez nous, nous sommes conscients que c’est une période difficile pour tous les employés de Genetec, et nous voulons les soutenir autant que possible. À cet effet, nous avons développé les meilleures pratiques en matière de télétravail et organisons régulièrement des sessions pour les employés sur le thème de la santé mentale et de la gestion du stress. Nous avons également mis en place des salons et espaces de pause-café virtuels pour permettre aux employés d'interagir avec leurs collègues comme ils le feraient au bureau, en leur donnant un endroit pour discuter et décompresser pendant la journée de travail. »

Genetec a également travaillé en étroite collaboration avec ses clients dans le monde entier afin d’adapter plusieurs de ses produits pour faire face à la pandémie, notamment : la surveillance des taux d’occupation pour aider les boutiques et les restaurants à rouvrir ; le suivi de l’exposition potentielle des personnes à la contagion ou aux contaminants ; le contrôle de l’accès aux équipements de protection individuelle (EPI) ; la surveillance des patients à distance ; le partage des preuves dans le cloud ; et la gestion des restrictions de déplacement avec des solutions de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI). Cet effort s’inscrit dans les valeurs fondamentales de Genetec en matière de responsabilité sociale et de service client, tout en donnant aux employés un nouveau sens à leurs objectifs à atteindre en cette période difficile.

Le palmarès Top Employeur de Montréal offre une vitrine unique aux meilleures et plus brillantes entreprises dans leurs secteurs respectifs. Les équipes de Mediacorp examinent huit critères pour réaliser ce classement : l’espace physique ; l’ambiance au travail et le climat social ; les prestations de santé et les avantages financiers et familiaux ; les vacances et les jours de congé ; les communications avec les employés ; la gestion des performances ; la formation et l’acquisition de compétences ; et l’implication dans la vie de la communauté. Les finalistes sont comparés à d'autres entreprises de leur secteur afin de mettre en avant les employeurs offrant l’environnement de travail le plus attrayant, le plus progressiste et le plus valorisant. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Genetec Inc. a été sélectionnée parmi les Top Employeurs de Montréal : https://reviews.canadastop100.com/top-employer-genetec.

Pour plus d’informations sur les opportunités de carrière chez Genetec, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/a-propos/carrieres/pourquoi-genetec.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse. Genetec développe également des solutions et des services dans le cloud, conçus pour améliorer la sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de revendeurs, d'intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 80 pays.

Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© 2021 Genetec et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., déposées ou en instance de dépôt dans plusieurs pays. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

