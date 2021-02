加州三藩市, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演藥業 (Adagene Inc.)(以下簡稱「天演藥業」或「公司」)(納斯達克股票代碼:ADAG)是一家平台驅動型的、致力於創新抗體技術癌症免疫療法發現和開發的臨床階段生物製藥企業,今天宣佈確定 7,354,000 美國存托股票(「ADS」)首次公開發行(「IPO」)的股價,每股美國存托股票為 19.00 美元。承銷商不行使其超額配股權來購買任何額外的美國存托股票,則此次 IPO 的總發行規模約為 1.4 億美元。每股美國存托股票代表一又四分之一(1.25)股公司普通股。該 ADS 已獲准於美國時間 2021 年 2 月 9 日在納斯達克全球市場開始掛牌交易,股票代碼為「ADAG」。在滿足相關慣例交割條件後,此次 IPO 預計將於美國時間 2021 年 2 月 11 日完成交易。



公司授予承銷商超額配售權,從最終招股說明書之日起 30 天內可選擇購買累計總數最多為 1,103,100 股的額外 ADS。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、Morgan Stanley & Co. LLC、Jefferies LLC 負責擔任本次發行的聯席賬簿管理人和承銷商代表。China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited 擔任本次發行的聯席經理。

此次證券登記表已提交給美國證券交易委員會(SEC)並已由其宣佈生效。本新聞稿不構成出售或招攬購買要約,如有任何州或司法管轄區的證券法規定在進行登記或取得資格之前的要約、招攬或出售屬於非法,則不得在該州或司法管轄區對該證券進行任何出售。

本次 IPO 僅通過構成有效證券登記表一部分的招股說明書進行。此次 IPO 的最終招股說明書可對外提供後,您可透過聯絡以下承銷商獲得招股說明書副本:(1) Goldman & Co L.L.C.,地址:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198,電話:+1(866) 471-2526;(2) Morgan Stanley & Co. LLC,地址:Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd floor, New York, New York 10014,電話:+1 (866) 718-1649;和 (3) Jefferies LLC,地址:Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022,電話:(877) 547-6340。

關於天演藥業

天演藥業是平台驅動並擁有自主平台產出的臨床產品開發階段生物製藥公司,公司致力發現並開發以原創抗體為基石的新型癌症免疫療法。結合計算生物學與人工智能,天演藥業目前已建立基於新型免疫療法的獨特原創抗體產品系列,以解決尚未滿足的臨床需求。天演已和多個全球知名合作夥伴達成策略合作關係,並以其多種原創先進科技為合作夥伴的新藥研發提供協助。

如需了解更多資訊,請瀏覽:https://investor.adagene.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述根據 1995 年美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述,包括關於公司看法和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性,一些因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果存在重大差異。在一些情況下,前瞻性陳述帶有「可能」、「將要」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能會」或其他類似表達。有關上述以及其他風險、不確定性或因素的更多資訊載於公司向 SEC 提交的文件。本新聞稿中提供的所有資訊均截至發稿之日,除非適用法律有相關要求,否則公司不承擔更新該等資訊的任何責任。

關於投資者和傳媒查詢,請聯絡:

投資者聯絡人:

Raymond Tam

Adagene

86-8777-3626

IR@adagene.com

傳媒聯絡人:

Annie Starr

6 Degrees

973-768-2170

astarr@6degreespr.com