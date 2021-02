TORONTO, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil Stratégique des DPI (CSDPI) invite les parties prenantes à apporter leur contribution sur un ensemble minimal de contrôles de cybersécurité proposés pour les petites et moyennes organisations. Les contrôles proposées forment la fondation de l’ébauche de la norme nationale du Canada publiée dans le cadre du programme de certification du CyberSécuritaire Canada. L’ébauche est disponible pour examen public et commentaire jusqu’au 1er avril 2021.



L’ébauche élabore sur les contrôles de cybersécurité de base établis par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) avec des conseils pratiques et des modèles informatifs prêts à l’emploi pour aider les petites et moyennes organisations à améliorer leur cyber-posture. La norme nationale proposée s’inspire également des contrôles décrits dans le normes régionales et internationales pertinentes, telles que celles décrites dans l’ISO/CEI 27001.

« La cybersécurité peut être une source d’avantage comparatif », a déclaré Keith Jansa, directeur exécutif du Conseil Stratégique des DPI. « Des conseils faciles à mettre en œuvre aideront les petites et moyennes organisations des secteurs de la vente au détail, de la construction et de la restauration – pour n’en citer que quelques-unes, et à accroître la confiance des consommateurs dans leurs activités commerciales. »

En 2019, le Conseil canadien des normes (CCN) a mandaté le CSDPI pour l’élaboration de cette norme nationale afin d’appuyer le programme de certification CyberSécuritaire Canada du gouvernement du Canada pour les PME.

À propos du Conseil Stratégique des DPI

Le Conseil Stratégique des DPI est le forum national du Canada qui rassemble les dirigeants principaux de l’information et les dirigeants technologiques les plus avant-gardistes du pays pour se mobiliser collectivement sur les priorités numériques communes. À travers les principaux secteurs de l’économie canadienne – public, privé et sans but lucratif – le Conseil met à profit l’expertise et l’action collective des DPI du Canada pour accélérer la transformation numérique du Canada. En 2019, le Conseil canadien des normes (CCN) a accrédité le Conseil Stratégique des DPI pour élaborer des normes nationales du Canada soutenant l’économie axée sur les données. Pour en savoir plus, consultez le site www.ciostrategycouncil.com/fr.

À propos du Cybersécuritaire Canada

Cybersécuritaire Canada est le programme de certification en cybersécurité réservé aux petites et moyennes entreprises.

