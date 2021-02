February 09, 2021 11:45 ET

PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE LE 23 FÉVRIER 2021

Après le succès du plan stratégique Confiance+ lancé en décembre 2017, le Groupe présentera son nouveau plan stratégique lors de la publication de ses résultats annuels, le 23 février prochain à 17h45.

Une conférence analystes et investisseurs aura lieu le même jour à 18h30, sous format digital, à la suite de la présentation des résultats annuels et sera animée par Enrique Martinez, Directeur général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur financier.

Une invitation est envoyée en parallèle avec les modalités de connexion.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS Stéphanie Laval stephanie.laval@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 52 53 Marina Louvard marina.louvard@fnacdarty.com

+33 (0)1 72 28 17 08 PRESSE Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)6 17 25 03 77

