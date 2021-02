企画、撮影、制作担当者はジョン・ビゲロウ・テイラーおよびダイアン・ダブラー (クババ・ビスポーク・ブックス)両氏撮影の芸術作品、建築物、ジュエリー、古代の遺物や遺跡を主な被写体とした写真は、これまでに300点を超える書籍に掲載されている。

ニューヨーク発, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- パリ生まれのジュエリー作家、フレデリック・ザービィ (Frédéric Zaavy) に捧げられた初のモノグラフが、2021年1月に刊行された。本書には、ジョン・ビゲロウ・テイラー (John Bigelow Taylor) とダイアン・ダブラー (Dianne Dubler) による魅惑的な写真の数々がフィーチャーされている。「スターダスト:類まれなジュエリー作家、フレデリック・ザービィの作品と生涯」 (原題:Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy)」は、宝石のなかに宇宙の美を描こうとした芸術家のポートレートそのものである。ザービィは、自らをルイ14世御用達の宝石商、ジャン=バティスト・タヴェルニエの継承者だと見なした。また21世紀の復刻版ファベルジェ (Fabergé) のエクスクルーシブジュエラーにも選ばれた。ザービィは自然、量子物理学、哲学、芸術、音楽、文学から着想を得て、その詩的な感性によって何百、何千もの小さな宝石を集めて使い、点描画家の芸術作品のような大胆で複雑な作品を作り出した。

写真家であるジョン・ビゲロウ・テイラーとダイアン・ダブラーは、これまでに芸術作品、建築物、ジュエリー、アンティーク、古代の遺物や遺跡を被写体とした写真により、300点を超える書籍のページを飾ってきたが、本書では魅惑的なビジュアルストーリーを作り上げている。「スターダスト」では、名高いフランス人作家、ジル・ヘルツォグによる文章により、あまりにも早く世を去ったこのジュエリー作家の傑出した芸術性と波乱の生涯が明らかにされている。差し迫る死により時間が限られるなか、本書にはザービィと私生活とキャリアにおいて親しかった仲間からの言葉が集められており、冒険に満ちた危うさのある彼のキャリアの最も暗い部分も避けられることなく語られている。テイラーとダブラーのビジュアルストーリーによってザービィの作品に光が当てられ、そのクリエイティブな着想、工房、家庭の状況の写真を織り込むように紹介している。その他にも、ザービィの作品に永遠の命を与えんとした苦心の末に生まれた写真も掲載されている。

ザービィの思い出

写真家でありザービィの友人でもあったジョン・ビゲロウ・テイラーとダイアン・ダブラーは、次のように語っている。「スターダスト」は宇宙に存在する万物の根源そのものです。フレデリックがまさに絵具として使い、心から愛したダイヤモンドも含めて。彼は、その美しさに加え、悠久の時間を感じさせる点にも魅了されました。ただし、彼は時空を取るに足らないものと考えており、それに恐れを抱く人間ではありませんでした。彼は時間を永遠という単位で捉えていて、この世で自分に与えられた時間が決して十分ではないことを知っていました。死を迎える数か月前、『僕はすでに死んでいるんだよ』と私たちに言いましたが、その後もなんと、まるで永久に生き続けるかのように振る舞っていたのです。彼はよくこうも言っていました。かつてこの世に来たことがあるし、いつか戻ってくると」 – 「スターダスト」のエピローグ205ページより。

パリにあるザービィの工房でリード・ジュエラーを務めるフロレアル・エルシーリャ (Floréal Ercilla) は次のように語っています。「これほど自由な場所はありませんでしたし、自分も他の人も学んだことがないようなことを学びました。ザービィは物事を極めようとし、私たちにもそうすることを許してくれました。(中略) 工房には4人のジュエリー作家と、蝋型製作者が1人、セッターが4人いました。私たちは独創的な作品、奇妙で幻想的な作品、とんでもなく複雑な作品を作りましたが、その作業には何百時間、あるいはそれ以上の時間が必要でした。そんなことをしている工房は世界中のどこにもありませんでした。ザービィは根っからの夢追い人であり、商売のことは気に留めていませんでした。私たちはモネの作品から着想を得て、睡蓮 (Les Nymphéas) という名のカフブレスレットを作りました。石はすべて6/10と非常に小さかったのですが、色と光の効果で3ミリもあるように感じられました。才気に満ちた芸術です」–「スターダスト」の「5人の仲間たち」 (31ページ) より。

略歴

フレデリック・サービィ (1964年、パリ生まれ) は代々ダイヤモンド商を営む3代目として生まれた。パリ装飾美術学校 (École des Arts Appliqués) やパリ国立美術学校 (École des Beaux Arts) などの美術学校でフランスの伝統的な教育を受けた後、家業を継がないことを決心し、20歳の時に世界を巡る旅に出発。東アフリカ、南東アジア、ニューヨーク、テルアビブ、アントワープ、バンコクに滞在中、宝石やダイヤモンドの取引について学び商売を始める。

1994年、パートナーのリサ・チェン (Lisa Chen) とともにデアリング・エンタープライズ (Daring Enterprise Co) を設立し、一点物のジュエリーの制作を開始。2000年、最初の工房を開設し、その後数年で、ジュエリー制作の世界で職人芸の新たな標準を確立するようになる。2007年にニューヨークのフィリップス・ド・ピュリー・アンド・カンパニー (Phillips de Pury & Company) における作品展の後、2008年、高級宝飾品を扱うファベルジェ (Fabergé) のエクスクルーシブジュエラーとなった。同ブランドの復刻コレクションには100ピースあったが、その後、ザービィ (Zaavy) は自分のピースを作り続けた。2010年には、癌により死を迎えることを知り、ジョン・ビゲロウ・テイラーとダイアン・ダブラーと積極的に活動し、「スターダスト」を製作する。

ジョン・ビゲロウ・テイラー (John Bigelow Taylor) とダイアン・ダブラー (Dianne Dubler) は、ニューヨークを拠点とする静物写真家で、ジュエリー、建築物、芸術作品、古代の遺物や遺跡を専門としている。マデレーン・オルブライト (Madeleine Albright) 著「リード・マイ・ピンズ:ストーリズ・フロム・ア・ディプロマッツ・ジュエル・ボックス」 (Read My Pins: Stories From a Diplomat's Jewel Box) (2009)、エリザベス・テイラー (Elizabeth Taylor)著:「マイ・ラブ・アフェアー・ウィズ・ジュエリー」 (2003)、「インスパイアード・ジュエリー:フロム・ザ・コレクション・オブ・ザ・ミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザイン」 (Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design)、ケネス・J・レーン (Kenneth J.Lane) 著「フェイキング・イット (Faking It)」、「 ジュディス・リーバー :アートフル・ハンドバッグ ( Judith Leiber :The Artful Handbag)」、「ザ・スプレンダー・オブ・エスニック・ジュエリー (The Splendor of Ethnic Jewelry)」、および「ア・トークン・オブ・エレガンス:シガレット・ホルダーズ・イン・ヴォーグ (A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue」。現在はクババ・ビスポーク・ブックス (Kubaba Bespoke Books) として、地所と収集品を対象にした限定版の書籍を世界中の個人顧客に向けて制作している。

ジル・ヘルツォグ (Gilles Hertzog) は、フランスの作家、出版者、人権活動家であり、これまで40年にわたり哲学者のベルナール=アンリ・レヴィ (Bernard-Henri Lévy) と共に活動している。また、「ル・デルニエ・ベニシアン (Le Dernier Vénetien)」、「ル・セジュール・デ・デュ (Le Séjour des Dieux)」、「レ・ブリガード・ドゥ・ラ・メール (Les Brigades de La Mer)」の著者であり、フランス文学評論誌「ラ・レグル・ドゥ・ジュ (La Régle du Jeu)」の編集者でもある。

「スターダスト:類まれなジュエリー作家、フレデリック・ザービィの作品と生涯」

文:ジル・ヘルツオグ

写真と制作:ジョン・ビゲロウ・テイラーおよびダイアン・ダブラー (クババ・ビスポーク・ブックス (Kubaba Bespoke Books)) とDianne Dubler (クババの特注ブック)

言語:英語と簡体字中国語

発行元はミラノのオフィチナ・リブラリア (Officina Libraria)

240ページ

刊行:2021年1月

